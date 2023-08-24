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郭台銘提「三隻小豬」然後呢？無助結盟 好感度反墜

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖擷自郭台銘臉書
圖擷自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘23日大動作在聯合報、中國時報、自由時報三大報頭版刊出半版廣告，被外界解讀他獨立參選總統箭在弦上。郭台銘23日於金門縣議會演講，演說結束後，突然有一名女子大喊，「郭台銘你為什麼要賣台、為什麼幫習近平」？郭粉不滿回嗆，「你們民進黨才賣台」！嗆郭女子受訪自稱台灣基進黨員楊佩樺，為基進黨高雄黨部執行長，被問是否要代表參選金門立委，該女子表示「由黨中央決定」。

郭董批侯柯「把我當敵人」 登近一個月聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/24~2023/08/22）統計調查，近一個月郭台銘聲量最高點出現在8月19日，共3萬8,635筆討論。郭台銘約國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談合作被冷處理，批評「把我當敵人不敢打賴清德」。聲量第二高峰出現在8月10日，共3萬4,255筆討論。當天徐耀昌現身郭台銘苗栗造勢大會，脫口「下架國民黨」引熱議。不少網友表示，「該黨紀處理了吧」；也有人認為，「口誤？」。另一個聲量高峰出現在7月28日，共3萬2,928筆討論。當日郭台銘身穿迷彩服喊和平，勿讓年輕人成野心政客砲灰。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

郭台銘好感度下降15% 郭柯配被柯文哲打槍「不可能」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/09~2023/08/22）統計調查，郭台銘近兩週好感度前後比較，從0.48跌至0.41，下降約15%。近一週郭台銘好感度最差的一天落在8月20日，對於柯文哲不想要「郭柯配」，郭台銘放話「識時務者為俊傑」，部分網友認為，「急了」、「真心認為郭董不要出來亂」、「老郭～夠了」；但也有人表示，「郭柯配保證當選」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月24日至2023年08月22日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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