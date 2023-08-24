柯文哲：降兩岸惡意螺旋 願與各黨對話

八二三戰役勝利六十五周年，民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出兩岸和平對策，主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利；在此之前，他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，拋棄舊框架、建立新共識。

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，昨都到金門參加八二三紀念活動。柯文哲昨率黨公職前往台北忠烈祠，向八二三砲戰陣亡將士致敬。被問到，是否刻意避跟郭台銘同台？柯文哲說，八二三紀念活動是感謝守衛台灣戰爭英雄，不希望扯上選舉有關，也不希望跟人家攪和在一起。

柯文哲表示，八二三不僅是捍衛台澎金馬的指標戰役，也象徵為自由奮戰的一個時代精神。柯文哲也提到，改善金馬人民的「生活品質」，台澎金馬俱為一體，方能促進團結。

柯文哲承諾，會務實規畫國軍訓練內容，打造具有專業、實戰、科學、先進訓練的軍隊，建立足以維繫和平的國防嚇阻力，實踐國防預算占ＧＤＰ三％；同時透過全民國防與實戰演習，建立全國一致防衛意識，備戰不畏戰，立場絕對堅定，外交保有彈性，這才是確保和平的唯一途徑。

【記者蔡晉宇、劉宛琳／台北報導】針對柯文哲表示會與各黨領袖展開對話，國民黨發言人楊智伃說，當然是樂見，因為必須朝「非綠大聯盟」方向進行；只要大家團結一致，下架民進黨的理念一致，一起喝咖啡，吃個飯，聊聊天都很好。

民進黨發言人張志豪則反問三道問題，請柯先和自己對話：為什麼要拋出過時的重啟服貿？為什麼對中國暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？應先誠心向社會大眾報告。