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觀察站／登島不忘搶票 國號共識談何容易

聯合報／ 記者蔡晉宇林河名
八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮昨天在金門太武山公墓舉行。記者林伯東／攝影
八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮昨天在金門太武山公墓舉行。記者林伯東／攝影

二○二四大選逼近，昨逢八二三戰役六十五周年，藍綠巨頭聚集金門，紀念之餘，不忘搶票，讓戰地頓時瀰漫濃濃政治味。

蔡總統昨天親向國軍陣亡將士公墓上香、獻花，加上現場遍布的國旗，十足「中華民國風」。

誰最能捍衛中華民國，已成在野陣營本次總統大選的重要攻防點。國民黨總統參選人侯友宜緊握的，即是遵循憲法框架下的中華民國路線，並直指民進黨骨子裡就是台獨，作為選票區隔。

詭譎的是，蔡總統昨在別具意義的八二三紀念日擔綱主祭者，一旁的侯友宜只能就陪祭位置。縱使蔡是因總統身分擔任主祭，卻也讓外界不無壓制在野黨選戰氣焰的聯想。

只是，蔡總統口中要捍衛的國家主體，和八二三將士當年捍衛的國家，是否相同？民進黨總統參選人賴清德近來急於甩脫「台獨金孫」標籤，但綠營口中的「捍衛中華民國」，終究走了味。

八二三名將胡璉孫女昨天在現場向蔡總統喊出「中華民國加油」，蔡總統報以熱情回應。但實際上，除蔡總統常以「台灣」或「中華民國台灣」指稱這個國家，賴清德昨天更明白指出，「八二三對中華民國台灣意義重大」。說好的「中華民國加油」、「捍衛中華民國」，一下子又變成「中華民國台灣」，這難道就是蔡總統讚揚的「八二三精神」？

八二三砲戰紀念日，讓藍綠代表人物都站上太武山公墓，致祭護國衛民的戰士。顯見朝野仍有最大公約數，民眾黨總統參選人柯文哲昨稱願與各黨領袖對話，「拋棄舊框架、建立新共識」，並非全無實現的可能。然而，在選舉考量下，連「中華民國」都可成為綠營政治操作的道具，想要朝野理性對話，談何容易？

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 金門 國民黨

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