侯友宜9月14日訪美 將赴華府見國會議員

國民黨總統參選人侯友宜昨從金門返台，選戰節奏加速，侯競辦今將宣布訪美行程，預計九月十四日至廿一日，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並將在四地舉辦四場僑宴；訪問華府期間，將在智庫發表演講、拜訪國會議員。侯競辦昨未證實，原則上今天正式公布。

侯競辦今天也將舉行第二次政見記者會，宣布四年振興觀光計畫。據了解，侯的觀光政見四大目標，包含組織層級提高，召開行政院觀光會報、觀光國是會議；增加觀光預算，逐年增加百分之十五到廿；打造便捷交通，完善陸海空基礎建設；永續智慧觀光，結合ＡＩ、ＡＲ，並強調永續環保。

侯友宜訪美行程將採東進西出，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山。十六日，親國民黨的全美台灣同鄉聯誼會，將在紐瓦克機場萬豪酒店盛大召開。侯友宜訪華府期間，將在智庫發表演講、拜訪國會議員，並可能參訪美國在台協會（ＡＩＴ）總部。

侯訪美團成員包括國民黨副主席夏立言、立委江啟臣、吳怡玎，國民黨駐美代表黃介正、政大外交系教授盧業中、台大政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中、新北市秘書處處長饒慶鈺等。這次也找來前總統馬英九過去的口譯陳珮馨陪同，她今年六月曾陪侯友宜會見ＡＩＴ主席羅森柏格。

馬英九、國民黨主席朱立倫參選總統訪美時，都有見到副國務卿。對於侯友宜在美會見層級，據了解，美方向各陣營表示會採fair play（公平原則），侯陣營向美方表達希望能獲公平對待，例如二○一一年馬英九有總統身分，依美方原則不能赴華府，派「台灣加油讚」執行長金溥聰訪美；當時民進黨主席蔡英文則以總統參選人身分訪華府，未受限制。

據了解，美方因公平原則，對參選人一視同仁，侯能赴華府，行程則以國會議員、智庫演講為主。知情人士表示，美國一向都是對各黨總統參選人公平對待，這次也會比較保守、謹慎，「尊重美方安排」。不過，智庫學者可能提出挑戰性問題，涉外人士表示，相較於侯友宜「去哪裡」，更重要的是「說什麼」，尤其國安與兩岸關係具體底線。

繼能源政策後，侯友宜今將親自舉行觀光政策記者會，宣布四年振興觀光計畫，祭出觀光四箭，包含恢復行政院觀光會報、增加觀光預算、推動十大觀光亮點吸引國際旅客及陸客，搶救觀光「慘」業；陸客方面，恢復疫前六十一個兩岸航點，全面開放陸客。

據了解，官方今天也將宣布陸客來台觀光，每天開放一千到三千人次，以自由行優先。

【記者周彥妤／台北報導】台灣海峽兩岸旅行發展協會邀請百位觀光旅遊業者，今天傍晚於新北舉行餐會，商談「旅遊業的過去與未來」，國民黨總統參選人侯友宜擬出席。