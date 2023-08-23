郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規劃」連署書

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
坊間出現一張鴻海創辦人郭台銘「台灣阿銘連署規劃」。圖／讀者提供
坊間出現一張鴻海創辦人郭台銘「台灣阿銘連署規劃」。圖／讀者提供

民進黨台北市議員洪健益昨（22）日在三立「鄭知道了」節目上揭露鴻海創辦人郭台銘的連署規劃書，裡面主要有四個欄目，包含「可協助連署站的單位」、「聯絡人姓名」、「聯絡人電話」、「預計可協助人數」。節目中也爆料，郭台銘已經準備800台傳真機，預備開始連署。

洪健益在節目上公布一份空白的「台灣阿銘連署規劃」，也就是俗稱郭台銘的連署書。他說，郭台銘除了用這種方式來進行連署外，郭還請了鴻準精密工業公司的副總，這個人就是郭台銘的分身，由他負責和里長聯繫。

洪健益認為，郭台銘此舉除了在凌遲國民黨以外，參選的正當性也愈來愈高。而郭台銘也準備了800傳真機，所以郭台銘參選的可能性愈來愈高。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

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