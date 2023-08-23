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侯友宜提「新三通」 推動金廈大橋公投

聯合報／ 記者張睿廷蔡家蓁／金門報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天提出「金廈新三通」等金門六大民生主張，並從金門烈嶼眺望廈門。記者林澔一／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天提出「金廈新三通」等金門六大民生主張，並從金門烈嶼眺望廈門。記者林澔一／攝影

今天是八二三砲戰六十五周年，國民黨總統參選人侯友宜昨在金門端出六大民生主張，要打造金門為兩岸經貿示範區，其中包含「金廈新三通」，除了通電、通氣，並推動「金廈和平大橋」通橋公投。侯表示，未來會在合乎中華民國憲法的九二共識下，基於對等、尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制，降低台海衝突的風險。

鴻海創辦人郭台銘昨天也在金門宣布，投入兩千萬美元成立「兩岸和平倡議基金會」，推動創設「兩岸和平協商辦公室」。侯郭在金門各跑行程「王不見王」，卻也各提政見互別苗頭。

郭台銘、侯友宜昨先後抵達金門，郭台銘在金門「主流民意大聯盟」造勢場合，提出金門和平倡議。侯友宜午後抵達，先在金門北山古洋樓宣布金門政策，再到金門和平紀念園區連續敲響三聲和平鐘，連續許下三個心願，包含「台海安定、金門發展」、「台灣安全、人民安心」、「兩岸和平、永無戰爭」。

侯友宜昨天首場行程在多位退將簇擁下現身，此趟行程，除了訴求和平，也瞄準民生政策。他說，金門與泉州通水已五年，鄉親不再受缺水之苦，但著眼金門長遠的經濟發展，他會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。

侯友宜宣示將打造金門為「兩岸經貿示範區」，六大主張包含，推動通電通氣、建設金門為兩岸客貨（人流、物流）樞紐、打造金門影視文化成發展戰地觀光、開闢兩岸醫療專區、推動「金廈和平大橋」公投、鏈結大陸與東南亞僑民，提升金門軟實力。

打造金門成為客貨樞紐方面，侯友宜提出協商兩岸優惠政策。包含鬆綁人貨進出限制、擴展租稅減免優惠政策、擴增汰換港口設施和容量。兩岸醫療專區方面，將優先推動急重症醫療設施，其次發展健檢、醫美、生技等醫療產業。

侯也將推動「金廈和平大橋」公投，若多數居民支持，將盡速與大陸協商，啟動評估工程條件與可行性。另也將培養金門大學成為兩岸和平發展研究、人才培育重鎮，恢復招收陸生就讀學位、擴大陸生研修及交換，吸引兩岸新創企業進駐，形成新創生態圈。

昨天是五月以來，郭台銘第三度造訪金門，五月上旬發表「金門和平宣言」後，郭昨再拋出「金門和平倡議」，向北京當局喊話「正視中華民國存在的事實」。

鴻海創辦人郭台銘（右）昨天與金門縣議長洪允典（左）到烈嶼三玄宮參拜，兩人還套上布袋戲偶小試身手。記者林澔一／攝影
鴻海創辦人郭台銘（右）昨天與金門縣議長洪允典（左）到烈嶼三玄宮參拜，兩人還套上布袋戲偶小試身手。記者林澔一／攝影

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