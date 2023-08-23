軍系挺侯 逾10退將金門背書

八二三金門戰役勝利六十五周年，蔡英文總統今天上午出席公祭暨追思活動，外界關注蔡總統與國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘是否同台。據了解，侯友宜與蔡總統將先後到場，而郭台銘不會參加該場活動，侯、郭應該不會在金門碰頭。

侯友宜、郭台銘雖在金門「王不見王」，但侯友宜顯然有備而來，不只拋出和平談話、民生政策，昨在北山古洋樓發表金門六大政策時，前中將陳鎮湘及十多名退休將軍都到場力挺，展現軍系對侯友宜的力挺，也形同替侯金門談話背書。

地方人士指出，高雄市前市長韓國瑜在國民黨全代會公開與侯展現團結之勢後，深藍的軍系都對侯友宜表現出明顯善意。

侯友宜昨天也與立委陳玉珍、陳雪生、金門縣前縣長楊鎮浯前往水頭港客運大樓，了解目前小三通狀況，並視察金門大橋，還在傍晚前往烈嶼雙口沙灘，與眾人一同漫步沙灘、眺望對岸，盼兩岸之間都能永保和平，再也沒有戰火。

此外，民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將下午突然出現在烈嶼雙口沙灘，還與侯友宜打招呼，被笑稱是「藍白合」。

傳出八二三公祭暨追思活動，國防部建議總統府不要讓總統參選人參加。國防部回應，八二三戰役追思祭悼典禮從未建議總統府不讓總統參選人參加，但國軍恪遵行政中立立場，所策辦活動依規定均不得涉及政治活動，以貫徹「軍隊國家化」。

對於郭、侯陸續抵達金門，並各自舉辦大型造勢晚會，許多金門政治人物也選邊站，壁壘分明，有民眾直呼「好像在看連續劇」。支持郭台銘的國民黨籍金門縣議長洪允典，這次也挺到底，據了解，郭此行都是金門縣議會安排。