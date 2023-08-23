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軍系挺侯 逾10退將金門背書

聯合報／ 記者張睿廷蔡家蓁蔡晉宇洪哲政李成蔭／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨日下午前往金門和平紀念園區連續敲響三聲和平鐘，並許下三個心願。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨日下午前往金門和平紀念園區連續敲響三聲和平鐘，並許下三個心願。記者張睿廷／攝影

八二三金門戰役勝利六十五周年，蔡英文總統今天上午出席公祭暨追思活動，外界關注蔡總統與國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘是否同台。據了解，侯友宜與蔡總統將先後到場，而郭台銘不會參加該場活動，侯、郭應該不會在金門碰頭。

侯友宜、郭台銘雖在金門「王不見王」，但侯友宜顯然有備而來，不只拋出和平談話、民生政策，昨在北山古洋樓發表金門六大政策時，前中將陳鎮湘及十多名退休將軍都到場力挺，展現軍系對侯友宜的力挺，也形同替侯金門談話背書。

地方人士指出，高雄市前市長韓國瑜在國民黨全代會公開與侯展現團結之勢後，深藍的軍系都對侯友宜表現出明顯善意。

侯友宜昨天也與立委陳玉珍、陳雪生、金門縣前縣長楊鎮浯前往水頭港客運大樓，了解目前小三通狀況，並視察金門大橋，還在傍晚前往烈嶼雙口沙灘，與眾人一同漫步沙灘、眺望對岸，盼兩岸之間都能永保和平，再也沒有戰火。

此外，民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將下午突然出現在烈嶼雙口沙灘，還與侯友宜打招呼，被笑稱是「藍白合」。

傳出八二三公祭暨追思活動，國防部建議總統府不要讓總統參選人參加。國防部回應，八二三戰役追思祭悼典禮從未建議總統府不讓總統參選人參加，但國軍恪遵行政中立立場，所策辦活動依規定均不得涉及政治活動，以貫徹「軍隊國家化」。

對於郭、侯陸續抵達金門，並各自舉辦大型造勢晚會，許多金門政治人物也選邊站，壁壘分明，有民眾直呼「好像在看連續劇」。支持郭台銘的國民黨籍金門縣議長洪允典，這次也挺到底，據了解，郭此行都是金門縣議會安排。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨 國軍

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影／侯友宜敲響金門和平鐘 許下兩岸和平三個心願

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