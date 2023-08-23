談外交困境 柯文哲：沒人承認 也要勇敢活下去

民眾黨總統參選人柯文哲昨到南投仁愛鄉勘災，針對中國禁止台灣芒果輸入、台灣宣布退出中美洲議會等兩岸及外交問題，柯文哲勸告中共，「動作愈做愈多，只是讓台灣人的人心跑得愈遠」，而台灣外交困境要靠自己突破，就算沒人承認也要勇敢活下去。

對岸禁台灣芒果銷陸，民進黨批是中國不符國際慣例的打壓，柯文哲說，台灣芒果也輸往日本和韓國，日、韓是要求更高的國家，但日、韓都沒停，大陸卻先停，這有點怪，大陸應說明標準。

針對仁愛鄉災況，柯文哲表示，災害若是第一次發生可能沒辦法，但若是發生四次，就是政府執政力不好，代表根本沒去解決問題；政府機關最大特色就是「分工不合作」，有時牽涉水利、水保、地質研究、公路、工務局等，怎麼讓鄉長和中央部會每個人聯絡，這也是地方最大困擾，如果他來指揮，中央要指定單一窗口，比方找個政務委員，才有辦法做事。