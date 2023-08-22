快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴勁麟辭雲豹董座 藍諷背後可能還有千百個綠色門神

聯合報／ 記者賴昭穎劉宛琳／台北報導
前綠委賴勁麟（中）擔任雲豹能源董事長，近來遭質疑靠政商關係大賺綠能財，賴勁麟昨天宣布請辭雲豹董事長及所有子公司職務，但藍營質疑賴勁麟是在幫賴清德的選情止血。本報資料照片
前綠委賴勁麟（中）擔任雲豹能源董事長，近來遭質疑靠政商關係大賺綠能財，賴勁麟昨天宣布請辭雲豹董事長及所有子公司職務，但藍營質疑賴勁麟是在幫賴清德的選情止血。本報資料照片

民進黨立委賴品妤的父親、前立委賴勁麟昨天宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在雲豹能源擔任獨立董事的農委會前副主委李退之也宣布請辭。

賴勁麟近期遭在野黨與輿論質疑藉政商關係大賺綠能財，國民黨發言人林家興昨天表示，賴勁麟辭職是心虛或落跑？還是為了幫民進黨總統參選人賴清德選情止血？

雲豹能源表示，賴勁麟昨天向董事會說明，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規畫後，主動辭任董事長及所有子公司職務。雲豹董事會對此表示惋惜，並尊重賴勁麟的決定。

林家興說，賴勁麟吃乾抹淨後拍拍屁股走人，但台灣的能源政策未來依舊充滿風險，更讓台商與外資充滿不確定性；民進黨強推綠電，已經形成「綠電複合體」，走了一個賴勁麟，背後可能還有千千百百個綠色門神賴勁麟，國民黨會繼續強力監督，徹底清查可能弊案及糾正錯誤能源政策。

賴勁麟昨宣布請辭雲豹能源職務並發表四點聲明，他表示，針對某些政黨、名嘴或媒體對他、他的家人和雲豹能源毫無根據的荒謬抹黑，他和公司會採取法律行動捍衛名譽。

此外，堅定反核是他一生職志，他是為守護台灣未來推動綠能；雲豹能源是遵守法令的上市公司，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，只因他當董事長就遭抹黑。

賴勁麟指出，綠能若是失敗，絕對不是經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽。

他說，這場認知作戰，把停電和缺電勾連在一起，把台電虧損牽扯成是發展綠能造成，這都只是為了達到「核能復辟」的自私目的，令人遺憾。他用辭職和法律行動來反駁，是要告訴造謠者這不悲壯，因為他的初心不變且很莊嚴，也希望他的去職能為台灣的未來與綠能發展做出貢獻。

雲豹表示，集團營運不受影響賴勁麟請辭影響，並已由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長。公司將盡速召開股東臨時會補選賴、李請辭後的董事與獨立董事缺額。

2024選舉 2024總統選舉 賴品妤 賴清德 再生能源 核能 林家興 賴勁麟

延伸閱讀

賴勁麟請辭雲豹止血！綠營人士認了對選情有傷害 揭賴團隊策略喊不意外

賴勁麟辭雲豹董座 國民黨發言人：是心虛還是救賴清德選情？

水很深？賴品妤父親請辭雲豹風波未熄 藍營點名高雄綠營多人也收政治獻金

為風波止血？賴品妤父親請辭雲豹董座 張其祿、邱臣遠：難脫政治壓力

相關新聞

深夜震撼彈！繼謝典林後 徐耀昌宣布退出國民黨

國民黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢場上脫口而出「下架國民黨」，國民黨考紀會已發函要求徐耀昌說明。...

賴勁麟辭雲豹董座 藍諷背後可能還有千百個綠色門神

民進黨立委賴品妤的父親、前立委賴勁麟昨天宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在雲豹能源擔任獨立董事的農委會前副主委李...

賴勁麟請辭 堵選情破口

民進黨新潮流系前立委賴勁麟昨宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，被解讀綠營為選戰清理戰場，設停損點，避免野火燎原燒出...

侯友宜今提金門政見 盼成兩岸經貿樞紐

八二三砲戰明天是六十五周年，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘今天都赴金門參加八二三砲戰紀念活動。雖同在金門，但兩...

柯文哲：不是喊台獨 就可胡搞瞎搞

民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，台灣跟大陸是特別關係，前總統李登輝曾跟他說，兩國論的「特殊國與國關係」，以後只要強調「特殊...

拔樁藍前議長？賴清德拜廟 與陳錦祥密談

民進黨總統參選人賴清德昨天上午到台北火聖廟參拜，與火聖廟主委、國民黨北市前議長陳錦祥密談廿分鐘，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦