賴勁麟辭雲豹董座 藍諷背後可能還有千百個綠色門神

民進黨立委賴品妤的父親、前立委賴勁麟昨天宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在雲豹能源擔任獨立董事的農委會前副主委李退之也宣布請辭。

賴勁麟近期遭在野黨與輿論質疑藉政商關係大賺綠能財，國民黨發言人林家興昨天表示，賴勁麟辭職是心虛或落跑？還是為了幫民進黨總統參選人賴清德選情止血？

雲豹能源表示，賴勁麟昨天向董事會說明，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規畫後，主動辭任董事長及所有子公司職務。雲豹董事會對此表示惋惜，並尊重賴勁麟的決定。

林家興說，賴勁麟吃乾抹淨後拍拍屁股走人，但台灣的能源政策未來依舊充滿風險，更讓台商與外資充滿不確定性；民進黨強推綠電，已經形成「綠電複合體」，走了一個賴勁麟，背後可能還有千千百百個綠色門神賴勁麟，國民黨會繼續強力監督，徹底清查可能弊案及糾正錯誤能源政策。

賴勁麟昨宣布請辭雲豹能源職務並發表四點聲明，他表示，針對某些政黨、名嘴或媒體對他、他的家人和雲豹能源毫無根據的荒謬抹黑，他和公司會採取法律行動捍衛名譽。

此外，堅定反核是他一生職志，他是為守護台灣未來推動綠能；雲豹能源是遵守法令的上市公司，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，只因他當董事長就遭抹黑。

賴勁麟指出，綠能若是失敗，絕對不是經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽。

他說，這場認知作戰，把停電和缺電勾連在一起，把台電虧損牽扯成是發展綠能造成，這都只是為了達到「核能復辟」的自私目的，令人遺憾。他用辭職和法律行動來反駁，是要告訴造謠者這不悲壯，因為他的初心不變且很莊嚴，也希望他的去職能為台灣的未來與綠能發展做出貢獻。

雲豹表示，集團營運不受影響賴勁麟請辭影響，並已由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長。公司將盡速召開股東臨時會補選賴、李請辭後的董事與獨立董事缺額。