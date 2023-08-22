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拔樁藍前議長？賴清德拜廟 與陳錦祥密談

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德（中）昨前往台北火聖廟參香，北市前議長陳錦祥（右）出面接待。記者黃義書／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨前往台北火聖廟參香，北市前議長陳錦祥（右）出面接待。記者黃義書／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天上午到台北火聖廟參拜，與火聖廟主委、國民黨北市前議長陳錦祥密談廿分鐘，引發「拔樁」聯想。陳錦祥看到媒體鏡頭相當低調，希望大家不要誤解，「我還是國民黨的好不好，為我們國民黨加油。」被問到賴清德選情，陳錦祥則說：「他很穩啊。」

賴清德致詞時說，非常開心可以參拜火德星君，祈求風調雨順國泰民安，台灣可以繁榮發展外，也希望可以減少台灣社會祝融之災，並保佑消防人員出入火場，救災工作一切順利平安。他也特別向陳錦祥及其他主任委員表示敬意。賴清德並懇請鄉親支持在地服務多年的立委參選人王閔生苗博雅

賴清德離場後，陳錦祥對媒體說「不要誤解、不要誤解」，賴主要是來參拜火聖廟、火德星君。媒體追問，本來安排站在一起，最後陳缺席是避嫌？陳錦祥說，「因為怕你們做政治新聞啊」。

媒體也問兩人聊了什麼？陳錦祥說，「我們老朋友了，我們同年的啊，從小就認識。」媒體又問，有聊到選情嗎？陳錦祥說，「選情他（賴清德）現在很穩啊，國民黨要加油」。

【大陸中心／綜合報導】副總統賴清德日前接受彭博社專訪，大陸外交部發言人汪文斌昨批評，謀求以務實為掩護，用民主做包裝，借和平來粉飾，企圖洗脫各方對其「台獨」底色的高度疑慮，卻難掩其包藏的「台獨」分裂禍心，將給台海和平穩定帶來巨大危害。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 陳錦祥 汪文斌 王閔生 苗博雅

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