賴勁麟請辭 堵選情破口

民進黨新潮流系前立委賴勁麟昨宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，被解讀綠營為選戰清理戰場，設停損點，避免野火燎原燒出選情破口。

綠營派系人士說，回顧賴清德近期針對黨內爭議較大的事件，皆採快速止血、快刀斬亂麻策略，如林飛帆、李正皓退選立委就是實例；賴勁麟請辭不意外，賴清德不希望任何負面新聞影響大選選情。

知情人士表示，相關質疑在賴品妤二○二○年參選立委時就被討論，賴勁麟之前也曾考慮辭董座，但雲豹是上市公司，任何人事異動都影響重大。此次賴勁麟決定辭職，應是希望避免再因類似情事受到攻擊，不想再當國民黨的提款機。

知情人士說，民進黨內部評估，國民黨會針對新潮流系不斷攻擊，正好賴勁麟也是新潮流成員之一，接下來可能還會有其他新潮流人士被鎖定，對象大部分來自資源特別多城市，或與政府有利益牽扯的企業，過去新潮流的執政縣市要特別小心。

黨政人士也透露，賴勁麟一開始被國民黨攻擊時，民進黨一度認為是舊案拿來「冷飯熱炒」，但在野黨有策略地將綠能產業汙名化，也讓這一波傷害比想像中大。

民進黨立委洪申翰表示，雲豹能源之所以會有這麼多子公司，主因是「專案型」，有特殊目的的，屬於ＳＰＶ（special purpose vehicle），是國際能源公司常見的發展樣態。他反問，在野黨如此大力抨擊，「難道說未來再生能源開發商不能以ＳＰＶ子公司的方式持有案場嗎？」

洪申翰認為，在野黨的指控非常不專業，甚至很多業界的人聽到都不斷搖頭；他甚至懷疑，國際的綠能產業之後會怎麼看待台灣、怎麼看待國民黨對再生能源發展的知識和專業？

洪申翰說，他不認為一家綠能公司的董事長下台就會重創綠能產業的發展，賴勁麟請辭雲豹能源董座並不會重挫今後的綠能產業，「否則這個產業也太脆弱了」。他反倒認為，在野黨用不專業論述把國際常見的公司經營型態硬打成弊案，汙名化綠能產業才是對綠能政策最大傷害。

民進黨立委郭國文表示，綠能產業中的光電發展確實有被汙名化的跡象，未來要更加努力取信於民眾，行政部門必須在政策說明上再加強力道，否則民眾容易在網路上被誤導，甚至掀起軒然大波的輿論，到時就算透過司法澄清也無濟於事。