侯友宜：9月12日、13日邀北台8縣市首長辦產業論壇

新北市長侯友宜今天說，9月12日至13日邀北台灣8縣市首長辦理「北台共榮、領航台灣」產業論壇，研議各縣市重點產業串聯發展，強化產業廊帶，盼攜手迎向全球市場競爭與挑戰。

新北市府為建立與產業溝通交流平台，民國108年起籌設「新北市產業發展諮詢委員會」，遴聘新北市工商團體領袖及大型企業負責人等34人擔任委員並交流。今天召開112年度會議，包括侯友宜、遠東集團董事長徐旭東、正隆公司董事長鄭人銘與鴻海研究院執行長李維斌等人都出席。

侯友宜致詞時說，安居樂業是他不變信念，唯有國際及兩岸和平，且建立企業「安商」投資環境，企業才敢長期投資。產諮會平台已邁入第5年，感謝委員協助推動產業創新政策，反映產業面臨實務課題與建議，對於市府制定政策及新北產業整體發展有很大助益。

侯友宜說，過去4年全台製造業樓地板面積成長約28.47%，而新北市製造業樓地板面積成長達103.14%。新北持續以「新增產業用地」及「活化既有工業區」2 大開發策略提供產業空間，並推動北台人才儲備平台、信保貸款、創櫃板媒合與成立能源聯繫會報等政策，確保企業在產業空間、人才、資金與用水用電皆無虞，讓更多企業能相信並投資新北。

侯友宜表示，北台8縣市面積是全台四分之一，人口約1130萬人，占全國總人口一半，製造業營利事業銷售額56.4%，超過全台二分之一。透過區域資源整合，共同營造安商友善環境，帶動提升台灣國際競爭力，就是他常說「新北好、北台好、台灣好」精神。

侯友宜說，新北特別在9月12日至13日邀各地方政府首長辦理「北台共榮、領航台灣」產業論壇、國際商洽會及招商共識營，研議各縣市重點產業串聯發展，重新建構強化產業廊帶，盼藉8縣市攜手合作，迎向全球市場競爭與挑戰。

新北市府經發局表示，在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）浪潮下，推動企業淨零轉型刻不容緩。在硬體面，首創成立「新北Net Zero碳健檢中心」，提供企業碳諮詢、ESG報告書、資源補助等服務，截至8月已輔導超過百家企業制定減碳策略；軟體面則攜手產官學宣告面對國內外碳稅、碳費挑戰，公私協力簽署「新北淨零排放倡議」，藉產業技術服務團諮詢、碳盤查認證等作法加速企業執行自主宣告。