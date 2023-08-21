賴清德低調訪美 學者：美國怕選邊站

副總統賴清德過境美國行程力求低調，但中國仍大幅軍演、文攻武嚇！成大政治系教授王宏仁21日表示，中國軍演看似針對台灣，但其實是給美國與其盟友看，向美國喊話。淡江大學學者洪耀南則指出，賴清德是少數帶著副總統與總統候選人身分過境的狀況，美國低調，是為了避免出現美國選邊站的政治解讀。

中國威脅難消停

親綠的國策研究院21日召開「賴清德副總統過境美國與美日韓峰會」座談會，邀請學者共同商討。



針對賴清德過境美國的狀況，中央研究院歐美所研究員林正義表示，中國外交部與國台辦定性賴清德為「徹頭徹尾的麻煩製造者」、「安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則」，但從賴副總統的過境儘量低調，美國也盡力配合，顯非北京當局「以台制華」的劇本。

「2024到2028年的美中台關係，台海軍事的比重可能會高一些。」因為台灣面臨中國的軍事威脅不可能永遠消失，不管台灣執政黨為何，不可能只靠改善兩岸關係就建立安全關係。

林正義指出，在台灣內部，中國散播金援巴拉圭的假訊息，顯見台灣大選日近，訊息戰也會愈來愈多，未來中台之間只會出現更多的新型混合戰爭，台灣與美國都應做好準備。

美國避免選邊站

針對賴清德的出訪過境美國，淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南認為，賴清德作為副總統過境美國，美方在接待規格上維持副元首級的慣例，由美國在協會為主要接待。他指出，賴清德於舊金山時期則由主席接機，此規格並無降低或是更改的情況。

他說，然而，賴清德為台灣少數由現任副總統之職代表競選總統的狀況，面對不同政治立場者會以不同身份來解讀美方接待上差異，所以讓美方謹慎應對，主要是為了避免影響到台灣大選。

軍演意在沛公

王宏仁則表示，一般觀察分析均認為，賴清德呈現出「低調」的表現，但中國仍發動文宣攻擊、軍事演習、動員美國華人示威及對台經濟制裁，「但令人費解的是，中國卻還要做出如此大的反應？」

他分析，這其實「項莊舞劍，意在沛公」，雖然軍事行動看似針對台灣，但其實是表演給美國與其盟友看，試圖營造出賴清德出訪不受歡迎的氛圍，進一步降低台灣的正當性。

轉移國內經濟問題

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，中國819軍演應該已經告一段落，此次軍演被中共稱為「戰備警巡」，目的是為了抗議美、日、韓即將召開的「大衛營高峰會」、干預臺灣的選舉，並轉移國內經濟衰退的問題。

蘇紫雲指出，北京曾結合俄國「戰略巡航」威脅日本、韓國；819軍演武嚇臺灣，但卻是自證北京當局相當於自證「中國威脅論」，加上極端的一中原則，也導致美國祭出「2758 決議案錯誤解讀一中」的論述，顯見中共方面的軍事外交都將遭遇強大逆風。

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