民調被高虹安拖下來 吳子嘉：柯文哲「本命區過去了」

《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日在網路節目《董事長開講》分析2024年總統大選最新民調數據，各黨候選人中，民進黨賴清德占38.3%、國民黨侯友宜占20.9%、民眾黨的柯文哲則居於末尾，僅占20.2%。吳子嘉直言，「屬於柯文哲的本命區(即年輕人)過去了」，才造成最新一波總統大選民調賴清德明顯成長，柯、侯仍在膠著中。

吳子嘉說，受到高虹安被起訴影響，讓這一週的柯文哲民調下滑，「沒什麼好談，就是被高虹安拖下來的」。他也認為，不管高虹安有多冤枉，民眾黨被她害到是事實。但吳子嘉也不諱言，民眾黨的多位女將，在立法院的表現還是不錯的。

吳子嘉直指柯文哲的三大票源為年輕票、中間選民，及高知識份子。「這三種票，憑良心講都不是很鐵」，更稱柯的基本盤約在12％，他的立委再差也有5席起跳，但在距離選前還有未來幾個月中，柯文哲會面臨到很艱難的抗戰。

《美麗島電子報》同時也公布了若郭台銘參選的四人民調數字：民進黨賴清德占37.7%、國民黨侯友宜占18.4%、民眾黨的柯文哲占17.2%、郭台銘12.5%。