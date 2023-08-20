郭台銘引用「三隻小豬」故事談合作 侯友宜：昔不得其門而入會再登門拜訪
image source：FB／郭台銘
文／陳宣懿
有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘17日引用三隻小豬的故事呼籲在野合作，並聲稱要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡、談合作。對此，侯友宜今（18）日受訪表示，5月17日他接受國民黨徵召成為總統參選人後，親自三次登門拜訪（郭台銘），但不得其門而入，「今天郭董約喝咖啡，禮貌上我更應該展現更大的誠意，再次登門拜訪」。而目前柯陣營沒有回應。
郭台銘拋主流民意大聯盟 張顯耀：結合才有機會下架民進黨
不少網友在郭台銘的貼文下方留言表示，「阿銘加油」、「這才是格局」、「下架無能的政府」。前立委張顯耀表示，「依照目前民調現況主流民意大聯盟結合，才有機會翻轉民進黨繼續執政，改變台灣困境，重塑中華民國榮光」。貼文也引來歌手謝和弦留言，「三位一體夠主流！哈們」。
郭台銘想約柯侯談合作！探索概念現「三隻小豬、張榮味」
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/18 凌晨0:00~2023/08/18 早上11:00）統計調查，郭台銘18日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是郭台銘認為民意大於黨意，以三隻小豬故事為例，希望邀請侯友宜與柯文哲團結合組「主流民意大聯盟」，一起打敗大野狼賴清德，下架民進黨。第二部分是郭台銘首次正式公開呼籲要與侯友宜、柯文哲喝咖啡談合作的環境，他接受雲林同鄉會邀請出席「主流民意大聯盟：雲林旅外鄉親後援會」晚宴，雲林縣前縣長張榮味現身力挺。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月18日凌晨0:00至2023年08月18日早上11點。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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