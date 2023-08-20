柯文哲：大學學費該漲就漲

副總統賴清德日前拋出「縮短公私立大學學費差距」政見，行政院隨即拍板私立大學學雜費補助三萬五千元。民眾黨總統參選人柯文哲近日釋出影片談高等教育，批評政府為讓所有人讀大學沒有障礙，透過補助把學費降低，這是因噎廢食、本末倒置的作法。柯主張，大學學費要合理化，該調漲就要漲。

柯文哲指出，台灣高等教育目前有五個問題，首先是大學倒閉潮，這也不是每個學生一年給三萬五千元可以解決；第二個問題是國際競爭力不足，台灣經濟體遠大於香港、新加坡，但在最近的評比，卻不一定擠入世界百大。

第三則是學校跟產業銜接不佳，學校訓練出來的學生不符合產業需要；第四，大學內部治理不佳，讓學生進入社會之前看到沒效率的社會組織，學生對社會進步的要求會降低；最後，大學教育沒有透過新科技有前瞻性的做法與世界連結。