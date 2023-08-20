聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：會再次登門拜訪郭台銘

聯合報／ 記者侯俐安程遠述陳雅玲游明煌周宗禎／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖）表示，他會再次登門拜訪郭台銘。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖）表示，他會再次登門拜訪郭台銘。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜民調漸有起色，鴻海創辦人郭台銘昨天表示自己不會組黨，並再向侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊話，除了喝咖啡坐下來談，也可公開辯論。侯友宜表示，樂見郭台銘願意跟大家碰面，他會再次登門拜訪郭，柯文哲則說，「郭柯配不可能」。

郭台銘日前邀侯友宜及柯文哲喝咖啡，郭昨出席「主流民意大聯盟」活動時卻批侯、柯嘴巴講團結合作，實際卻內耗鬥爭，只敢打無黨無派的他，不敢打民進黨總統參選人賴清德

針對郭台銘邀喝咖啡、談合作，侯友宜昨表示，郭台銘願意跟大家再度碰面，他非常樂見，他會再找個時間，再次登門拜訪郭，向他請益。

傳出柯文哲與彰化議長謝典林密會談郭柯合，柯文哲昨出席雲林台灣選哲之友會成立時證實，謝典林確實有提到郭柯合作，但民眾黨已走完自己的程序，他很清楚地告知不能不顧黨員的期望，所以「郭柯配不可能」。

據了解，國民黨主席朱立倫主張在野、非綠大聯盟應整合，已在黨內定調，上周起朱派國民黨副秘書長、立委謝衣鳯及國民黨立法院黨團總召曾銘宗到全台拜訪選將及地方要角，傳達黨中央推動在野整合。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 郭台銘 柯文哲 謝典林 朱立倫 賴清德 謝衣鳯

延伸閱讀

影／直搗綠營票倉造勢 郭台銘批民進黨：讓台南剩光電爐渣槍擊案

影／謝典林提及合作 柯文哲：郭柯配是不可能的

郭台銘稱遭國民黨跟民眾黨夾殺 柯文哲：建議郭先解決與國民黨恩怨

證實與謝典林密會談郭柯合作 柯文哲給答案：郭柯配不可能

相關新聞

侯友宜：會再次登門拜訪郭台銘

國民黨總統參選人侯友宜民調漸有起色，鴻海創辦人郭台銘昨天表示自己不會組黨，並再向侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊話，除了...

柯文哲：大學學費該漲就漲

副總統賴清德日前拋出「縮短公私立大學學費差距」政見，行政院隨即拍板私立大學學雜費補助三萬五千元。民眾黨總統參選人柯文哲近...

關注侯柯民調…綠避棄保 滾動調整目標

近期民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度有上升趨勢，直逼民眾黨總統參選人柯文哲。民進黨人士表示，民進黨選戰策略向來是滾...

影／直搗綠營票倉造勢 郭台銘批民進黨：讓台南剩光電爐渣槍擊案

鴻海集團創辦人郭台銘今晚到台南綠營大票倉永康舉辦造勢大會，現場雖沒地方重量民代加持，一下車就被大批民眾包圍，受到支持者熱...

【重磅快評】團結不敵猜忌 三隻小豬只是山道猴子

鴻海創辦人郭台銘舉「三隻小豬」寓言故事，暗指兩隻豬大哥不團結，最後靠豬小弟才打敗大野狼，呼籲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲...

批民進黨墮落始料未及 柯文哲：小英執政我們是目瞪口呆

民眾黨總統參選人柯文哲今天到雲林參加選哲之友會及千人入黨大會，他向黨員致詞時批評「小英執政，我們是目瞪口呆，怎麼變成這樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦