侯友宜：會再次登門拜訪郭台銘

國民黨總統參選人侯友宜民調漸有起色，鴻海創辦人郭台銘昨天表示自己不會組黨，並再向侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊話，除了喝咖啡坐下來談，也可公開辯論。侯友宜表示，樂見郭台銘願意跟大家碰面，他會再次登門拜訪郭，柯文哲則說，「郭柯配不可能」。

郭台銘日前邀侯友宜及柯文哲喝咖啡，郭昨出席「主流民意大聯盟」活動時卻批侯、柯嘴巴講團結合作，實際卻內耗鬥爭，只敢打無黨無派的他，不敢打民進黨總統參選人賴清德。

針對郭台銘邀喝咖啡、談合作，侯友宜昨表示，郭台銘願意跟大家再度碰面，他非常樂見，他會再找個時間，再次登門拜訪郭，向他請益。

傳出柯文哲與彰化議長謝典林密會談郭柯合，柯文哲昨出席雲林台灣選哲之友會成立時證實，謝典林確實有提到郭柯合作，但民眾黨已走完自己的程序，他很清楚地告知不能不顧黨員的期望，所以「郭柯配不可能」。

據了解，國民黨主席朱立倫主張在野、非綠大聯盟應整合，已在黨內定調，上周起朱派國民黨副秘書長、立委謝衣鳯及國民黨立法院黨團總召曾銘宗到全台拜訪選將及地方要角，傳達黨中央推動在野整合。