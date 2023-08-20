關注侯柯民調…綠避棄保 滾動調整目標

近期民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度有上升趨勢，直逼民眾黨總統參選人柯文哲。民進黨人士表示，民進黨選戰策略向來是滾動式調整，且避免在野陣營產生棄保效應一直是主軸之一，未來若侯友宜支持度上升趨勢持續，在輿論、議題攻防上及針對柯文哲的攻擊火力比例，也會隨之動態調整。

民進黨人士指出，早在約一個月前的中常會上，秘書長許立明就提醒黨公職，侯友宜雖然居劣勢，但畢竟是國民黨提名的總統參選人，仍握有地方執政縣市、眾多立委參選人、地方議員等組織票，後勢不容小覷。

黨內人士說，黨中央曾邀請政治學者姚立明到黨中央專題報告中，姚同樣提及，柯文哲當時的民調支持度恐已出現「封頂」現象，在優勢的年輕選票亦難以繼續擴大優勢；因此，侯觸底反彈的現象，其實是在民進黨預料之中。

民進黨人士表示，未來若在野陣營選情出現變化，勢必也會做出攻防比例之調整；但侯友宜是否「老三翻身」，目前僅是有氛圍，還並未成為一個既定事實。

黨內人士表示，郭台銘要不要宣布參選或何時展開連署，甚至是參與非綠整合，到現在還是紛紛擾擾，目前在選戰時程上，郭台銘的壓力愈來愈大，民進黨也會做好準備。