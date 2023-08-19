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郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意 邀喝咖啡公開辯論

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郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意 邀喝咖啡公開辯論

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天上午到基隆參加造勢大會時宣示，他不會組黨，但要聽從主流民意，他先批侯友宜柯文哲兩個大在野黨黨參選人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」並向兩人喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論。

郭台銘說，他無黨無派要為台灣拚經濟，他不會組黨，但要聽從主流民意，今天看到很里長站出來他非常感動，里長最知道民意，他跑全台都會和里長座談，里長就是最大的。

郭台銘表示，台灣的人民希望改變，改變代表人民的希望，這就是台灣人的主流民意，是台灣人的願望。但現在兩個大的在野黨參選人，想到個人的利益，只想到政黨的利益，嘴巴講要團結、要合作，但實際上彼此內耗、鬥爭，就像兩顆齒輪，彼此要前進，卻彼此互相牽制，就是主流民意遭到背棄，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」

郭台銘並說，他要扮演一顆小齒輪，為人民來發聲，推動主流民意大聯盟發動機，團結所有團結的力量，重新啟動台灣良善的正能量。

郭台銘並向柯文哲、侯友宜喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論，看誰能對台灣提出未來前景，誰能帶領台灣不要走向戰爭，誰能帶領台灣發展未來的經濟，誰真正做到政治清明，這就是他提出的主流民意價值觀，並向民眾大喊「民意大於黨意對不對？」

郭台銘並說，他無黨無派不怕黨，要民眾選人不選黨，集中選票，「一個人走得快，一群人走得遠」，他就是要讓政黨輪替，「我們沒有那麼多敵人，但在野兩個人都把我當敵人」，他們不敢打賴清德，只會打無黨無派的他。

郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影
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2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 柯文哲 侯友宜 賴清德

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