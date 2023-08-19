郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意 邀喝咖啡公開辯論

鴻海創辦人郭台銘今天上午到基隆參加造勢大會時宣示，他不會組黨，但要聽從主流民意，他先批侯友宜、柯文哲兩個大在野黨黨參選人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」並向兩人喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論。

郭台銘說，他無黨無派要為台灣拚經濟，他不會組黨，但要聽從主流民意，今天看到很里長站出來他非常感動，里長最知道民意，他跑全台都會和里長座談，里長就是最大的。

郭台銘表示，台灣的人民希望改變，改變代表人民的希望，這就是台灣人的主流民意，是台灣人的願望。但現在兩個大的在野黨參選人，想到個人的利益，只想到政黨的利益，嘴巴講要團結、要合作，但實際上彼此內耗、鬥爭，就像兩顆齒輪，彼此要前進，卻彼此互相牽制，就是主流民意遭到背棄，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」

郭台銘並說，他要扮演一顆小齒輪，為人民來發聲，推動主流民意大聯盟發動機，團結所有團結的力量，重新啟動台灣良善的正能量。

郭台銘並向柯文哲、侯友宜喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論，看誰能對台灣提出未來前景，誰能帶領台灣不要走向戰爭，誰能帶領台灣發展未來的經濟，誰真正做到政治清明，這就是他提出的主流民意價值觀，並向民眾大喊「民意大於黨意對不對？」