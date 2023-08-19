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3度拒侯友宜？ 郭台銘：過去就讓它過去

聯合報／ 記者劉星君張已亷程遠述周佑政蔡晉宇林縉明鄭國樑／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨到屏東拜票，還穿青蛙裝下水到泰國蝦專區體驗農民辛勞。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨到屏東拜票，還穿青蛙裝下水到泰國蝦專區體驗農民辛勞。記者劉學聖／攝影

鴻海創辦人郭台銘十七日邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「喝咖啡」談合作，侯、柯前晚未回應。侯昨說，五月十七日他接受國民黨徵召成為總統參選人後，他三次登門拜訪郭，卻不得其門而入，如今郭約喝咖啡，「禮貌上我應展現更大誠意，再次登門拜訪」。郭昨受訪則說，「過去就讓它過去」。

侯友宜昨上午由屏東縣議長周典論女兒、屏東市長周佳琪陪同出席助選立委參選人活動。媒體追問三度訪郭台銘不得其門而入「很在意嗎？」侯僅回，「我還要展現更大誠意，不斷跟郭董登門請益」。是否考慮藍白合？侯說，「我會帶著團結力量不分你跟我，全台灣向前走」。

郭台銘昨午出席活動後回應，大家一定要先溝通理念，認知主流民意是否大於現在的執政黨，若主流民意大，看要如何團結合作，他沒有預設任何立場，「過去的就讓它過去」。

對於藍白整合，是否可能當副手？郭台銘說，他剛拋出想法，要深思熟慮，最重要是如果大家有共同目標，要換人換黨執政，有意角逐的候選人應坐下來談。至於最後談的結果如何，自己不預設任何立場「沒有任何我非要怎樣不可」。

國民黨主席朱立倫表示，要下架貪腐無能民進黨，只要抱持成功不必在我、成功一定有我，小我小一點，就能團結勝選。

國民黨立委鄭麗文說，郭台銘、侯友宜、柯文哲三人都應把勝選方程式拿出來，說明勝選後要將台灣帶到哪個方向去。既然郭台銘已經展現誠意，大家不應扭捏算計，要大方一點，最沒有理由拒絕的就是侯友宜。

民進黨立委王定宇則諷刺郭台銘，「慣老闆和一群黑金牛鬼蛇神一起，說賴清德是大野狼？還要下架他？這是在說笑話嗎？」

柯陣營對此態度低調，柯文哲競選辦公室、民眾黨中央與立委昨天沒有回應。

侯開支票：老農津貼8千起跳

【記者劉星君、張已亷／連線報導】國民黨總統參選人侯友宜昨在屏東連趕八場行程，為第一選區立委參選人黃明賢造勢，也到市場拜票、與農民座談。針對農業部長陳吉仲年初承諾，老農津貼將從七五五○元至少調到八千元，侯友宜也向農民承諾「老農津貼從八千元起跳」，絕不會比民進黨更低。

侯友宜昨由屏東縣議長周典論女兒、屏東市長周佳琪陪同出席助選活動，由於周典論支持郭台銘，昨未與侯友宜見面。周典論說，他沒收到侯辦的正式通知，加上他也有預定行程才未出席。周佳琪表示，她和父親雖看法和做法不同，但彼此尊重。

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