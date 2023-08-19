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柯文哲花蓮行挖牆腳？ 藍營關注

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天成立花蓮選哲之友會。記者王燕華／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨天成立花蓮選哲之友會。記者王燕華／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲連兩天造訪花蓮，距離總統大選不到半年，藍綠白三黨總統參選人以及獨立參選呼聲高的鴻海創辦人郭台銘，僅剩國民黨總統參選人侯友宜未來花蓮，國民黨花蓮縣黨部表示，已在著手安排。

無黨籍議長張峻出身國民黨，在藍營有一定支持度，他雖然老早表態支持侯友宜，不過，柯前天就與張峻「便當會」，張峻妻子廖家妤也接任柯的女力後援會長，柯此行是否來「挖牆腳」，引起藍營支持者高度關注。柯文哲則解釋，「做朋友比做黨員重要，不要為難人家」，兩人默契不言而喻。

柯文哲昨成立花蓮縣選哲之友會，花蓮總會長是在地方頗為活躍的文化局前局長江躍辰醫師，前國民黨籍、現為無黨籍的議員周駿宥掛名原民總顧問，柯下午也安排光復鄉太巴塱、馬太鞍兩大部落行程，經營藍營鐵藍票倉、原民部落。

柯文哲昨說，和妻子陳佩琪談戀愛時，兩人是住院醫師，都會和同事換時間，想辦法把外派到花蓮的時間調成一樣，他印象中和陳佩琪在花蓮一起有2、3個月，男女朋友的時代都是在花蓮度過，對花蓮有特別感情。

他也提到，花蓮閩南、客家、外省、原住民等四大族群各四分之一，台灣要成為多元開放的社會，花蓮就是最好的範例，如何把花蓮共融社會的精神擴展到全台灣，值得思考。

民進黨主席賴清德早在6月中旬就在花蓮成立「信賴之友會」，鴻海集團創辦人郭台銘上月到花蓮參加縣府舉辦的原住民族聯合豐年節，與國民黨籍立委傅崐萁同台互動熱絡。

柯文哲連兩天花蓮行，選情日趨緊繃下，只有侯友宜尚未出現，地方藍營認為，黨內目前混沌不明，希望侯早日出現，讓藍營安心。

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