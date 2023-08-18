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柯文哲挺高虹安「不影響選情」學者曝柯1動作藏雙面刃效應

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／本報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／本報資料照片

新竹市長高虹安因擔任立委期間詐領助理費、加班費等，被以貪污罪起訴。台灣民眾黨總統候選人柯文哲力挺高，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，此事不會衝擊柯選情，但要注意的是，柯「拒絕擔任郭台銘副手」一事，反而會產生雙面刃效應，可能衝擊原本期待「郭柯配」挺柯的郭粉對柯繼續支持的力道。

新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨主席柯文哲14日表示，對檢方起訴結果毫不意外，支持高虹安再提證據，為捍衛清白奮戰。

柯文哲說，大家對去年選舉期間，民進黨對高虹安鋪天蓋地的打擊記憶猶新，對於檢方起訴結果，早有預料。接下來進入法院審理，一審時需公開，接受各界旁聽評論，支持高虹安全力捍衛自己清白。

外界擔心柯文哲此舉衝擊選情，不過鈕則勳認為，由於高虹安是被起訴還沒有一審判決，即便綠軍猛攻，還是沒有辦法完全得分，特別是柯針對這個部分，講話也蠻保守的，就是怕高被起訴的議題對他產生直接衝擊與連結，所以柯也有對此作議題管理。

不過鈕則勳也說，柯文哲力挺高虹安的舉動仍會對選情有間接影響，畢竟綠軍仍會用高虹安被起訴，直攻民眾黨，而且敲碗等柯P處理，綠軍操作在議題上仍會有些效果。

此外，柯文哲「參選到底、不做副手」的宣示，反而可能會有雙面刃效應，此舉雖然有助於柯反守為攻，阻擋郭台銘對他持續進行的騷擾戰，但是也可能會衝擊原本期待「郭柯配」挺柯的郭粉對柯繼續支持的力道，多少也會衝擊柯的支持度。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 高虹安 台灣民眾黨 郭台銘

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