名家專欄／勤走基層侯友宜聲量超郭趕柯　錢震宇：郭台銘逐漸失去著力點

image source：FB／侯友宜、郭台銘、柯文哲



文／錢震宇

國民黨總統參選人侯友宜7月23日經過國民黨全代會提名後「定於一尊」，正式成為國民黨總統參選人，自此黨內「換侯」聲音不再，但整合上仍有困局，鴻海集團創辦人郭台銘在7月23日當天臉書po文，動作頻頻，彰化議長謝典林更退黨挺郭，讓在野整合出現疑慮，這次大選到底是「三腳督」，還是「四腳督」？至今難斷。不過，從最近的聲量變化，可以看出各陣營聲勢消長。

力拚甩「郭」 ？侯友宜布局選戰「訪日、政策、便當會」

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/22～2023/08/10）統計調查結果，從7月22日到8月10日，將近三週的時間，分析民眾黨總統參選人柯文哲、郭台銘及侯友宜三人的聲量趨勢，柯文哲以104萬4355筆聲量居冠，侯友宜以60萬146筆聲量居次，郭台銘則是以43萬3958筆聲量墊底。

過去侯友宜的聲量通常位居三人之末，不過在7月23日當天，侯友宜的聲量飆高到8萬887筆，全代會上侯友宜與前高雄市長韓國瑜兩人多次彼此擁抱、相互支持，最後更上演「漢子、禿子、燕子」合體經典畫面，讓支持者相當振奮。

從數據上看，如此高討論的聲量，顯示出國民黨的支持者期盼見到黨內整合，更希望看到韓國瑜出手，讓韓粉歸隊。比較可惜的是，全代會後，侯韓合體的話題並未持續，讓一度衝高的聲量逐漸往下。

不過，對照郭台銘723當天在臉書發文，引用孟子「雖千萬人吾往矣」，表示自己不會讓大家失望，試圖在全代會當天拉回一些支持，卻只獲得3萬6453筆聲量，之後聲量大多維持平盤上下整理。

而柯文哲的聲量高點，則是落在8月4日柯文哲批評政府將特別預算常態化是在作假帳，引來行政院長陳建仁反嗆「說假話又無知」，聲量衝到7萬9040筆；只是之後陸續爆發「空姐熱舞團」、北藝中心履約爭議負面事件，讓柯文哲聲量嚴重下挫。

郭台銘訪美聲量探新低點 返台後靠「分裂國民黨」助攻

細看郭台銘聲量，只有在7月28日、7月31日及8月8日三天超過侯友宜，分別是因為國民黨立委參選人林金結與郭台銘同台參拜、彰化縣議長謝典林宣布退黨、及郭的新書發表會預告將有重大宣示，這三天並非郭本身帶來的正面聲量，仍舊陷在是否要參選？以及國民黨內提名人士是否違紀的負面聲音中。

從趨勢上看，侯友宜訪日是一個轉折點，從7月31日侯訪日開始，侯的聲量逐步往上攀升，並在8月2日結束訪日行程時達到階段高峰，將近4萬筆；相較郭台銘7月30日開始訪美10天，聲量卻是逐步向下，討論度極低。聲量一消一長，極為明顯。

侯友宜從訪日回來後，開始一系列的全國走透透行程，並與各地立委參選人便當會，也逐步展現成效。從8月7日的雙北立委便當會之後，聲量開始往上，在8月9日侯友宜的聲量更是超越柯、郭，也就是發布能源政策當天，超過4萬筆聲量，後續雖引發民進黨攻擊，但就政策論辯攻防，在選民看來都是正面的。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

郭下侯上？郭台銘好感度急速往下 侯友宜好感度現新高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/22～2023/08/10）統計調查結果，可以看到在7月31日之前，以網路好感度來看，兩人的好感度都是郭大於侯，且雙方有一段差距。但7月31日之後，郭台銘網路好感度急速往下，在8月4日兩人黃金交叉，侯友宜在8月8日網路好感度到達階段高點。郭台銘的網路好感度從最高的0.68到最低0.42，降了0.26；反觀侯友宜則是從低點0.35攀升到0.56，增加了0.21。

侯、郭兩人的網路好感度持續拉近，近日侯友宜接連走訪雲林、桃園、台中、台南、高雄等地，直接接觸選民。更關鍵的是，侯到各地與縣市長及立委參選人站在一起；但郭卻是自己辦造勢，把焦點全放在自己身上，未來好感度恐會持續被拉開。

全代會後的侯友宜，全力整合，並推出政策，整合成效在聲量上開始呈現，相較不斷爆出負面事件的柯文哲，及逐漸失去著力點的郭台銘，侯友宜的趨勢穩定上升，這對侯陣營來說應該是一大激勵。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月10日至2023年08月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。研究方法： 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『侯友宜、郭台銘、柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。 名家介紹 錢震宇 我喜歡寫字，而且是那種用筆寫出來的文字，因為寫字的時候人會思考，從一個人的筆鋒可以看出他是什麼樣的人；我也喜歡寫文章，因為寫文章表示你有觀點，有真正的去了解一件事，然後轉化成可以理解的文義，分享給其他人。 當了十年記者，經歷過社會大小事、採訪過各式各樣的政治人物，聽他們的故事，寫我相信的事實。後來從紀錄者變成實踐者，擔任政治人物的發言人及幕僚，看著政治更迭、媒體變化，唯一不變的就是繼續寫字。至今堅信有溫度的人才能寫出有深度的文字。

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