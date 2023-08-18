金溥聰收斂？蔡正元：這是好事 找徐巧芯來發言有進步

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元昨晚出席「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」。記者胡經周／攝影
國民黨前立委蔡正元昨晚出席「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」。記者胡經周／攝影

國民黨前立委蔡正元昨天出席「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」，受訪時被問及國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近期有比較收斂，蔡正元說，這是好事，尤其找台北市議員徐巧芯當發言人有進步，「至少徐巧芯長相比金溥聰好看很多」。

蔡正元表示，他是雲林同鄉會的常務理事，所以收到帖子就會出席。被問及出席是挺鴻海創辦人郭台銘嗎？他說，沒有，他只支持張榮味。蔡也說，郭台銘還沒宣布要參選，郭會不會選還不曉得，但郭有一定的支持度。蔡還說，雲林人只認鄉親，不認政黨和派系。

昨天蔡正元雖然沒有直接表態支持郭台銘，但他在台上致詞時，特別讚揚郭台銘引進BNT疫苗，還詢問台下支持者「你們打人家一針，要還人家什麼？」，台下回答「一票」，蔡叮囑「雲林人說話要算話」，反映耐人尋味。

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