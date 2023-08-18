郭台銘邀喝咖啡談整合 侯友宜、柯文哲未回應

鴻海創辦人郭台銘昨晚參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，致詞時以「三隻小豬」的故事為例，邀請民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜，一起坐下來「喝咖啡」，盼能在主流民意的大框架下好好談談彼此合作，一起團結下架民進黨。侯友宜、柯文哲昨晚都沒有回應。

昨晚原本席開七十桌，但爆桌到八十五桌，幾乎桌桌加位，超過千人到場。郭台銘到場時，雲林縣前縣長張榮味、屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、台東縣前議長吳俊立皆在門口接待，郭台銘更與張、周兩人手牽手進場。張榮味致詞時說，未來郭台銘若有機會宣布參選，大家一定要來支持他。

張榮味在台北挺郭，張榮味胞妹、雲林縣縣長張麗善昨則在西螺街頭掛設全台第一面與總統參選人侯友宜的聯合看板，寫上「友善連線」。這也是全台首位與國民黨總統參選人設置聯合看板的地方首長，張麗善率先動作，主要是為向全台傳遞國民黨團結一致的重要訊息。

郭台銘昨在晚宴中舉「大野狼與三隻小豬」的故事。他說，三隻小豬本來是兄弟，就是因為其中兩隻豬大哥不團結，才會被大野狼各個擊破，最後還是靠豬小弟團結大家，打敗大野狼。所以要團結組成主流民意大聯盟，團結打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘表示，如果大家都自私自利，分散選票、分散力量，就是對不起主流民意，「所以我要鄭重的邀請柯主席和侯市長」來參加主流民意大聯盟，三位一起坐下來喝咖啡，在主流民意的大方向上合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。