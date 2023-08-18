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賴、柯、侯能源政見 環團評不及格

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
環團昨舉行「誰是二○二四台灣氣候總統」記者會，批評藍綠白三黨的總統參選人環境政見都應補考。記者黃義書／攝影
環團昨舉行「誰是二○二四台灣氣候總統」記者會，批評藍綠白三黨的總統參選人環境政見都應補考。記者黃義書／攝影

二○二四總統大選衝刺，藍綠白陣營總統參選人陸續拋出能源政見。不過，環團批評三黨參選人的能源政見都不及格，應補考，但肯定國民黨侯友宜是唯一提出「無煤台灣」的參選人。環團認為發展再生能源無可迴避，並提出二○三○無煤台灣、二○五○百分百零碳永續新能源等七點訴求。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣青年綠人協會等昨提出七點訴求，包括非核家園、汰除化石燃料、二○三○碳排減半、二○五○達標零碳，停止不當設址的新建天然氣設施開發案，並認為二○二八無煤六輕、二○二九無煤中火、二○三○無煤台灣，才是及格的空汙治理政見。

另應推動碳稅，加速石化鋼鐵等產業零碳轉型，盡速規畫接軌碳費的碳稅制度立法，要求半導體等高耗電產業承擔自發綠電的責任，台電也應優先停止補貼工業電費。但三黨總統參選人的能源政見均隻字未提，統統繳白卷。

肯定侯提「無煤台灣」

台灣青年綠人協會副秘書長陳彥廷反對侯友宜把核能視為乾淨能源，核廢料處理、核電安全都潛藏風險。但侯提出「二○四○無煤台灣」政見值得肯定，因煤電帶來嚴峻空汙，如彰化長期暴露在台中火力電廠及雲林六輕工業區的燃煤空汙之中，彰化在肺、支氣管炎的罹癌比率全國居冠。陳彥廷呼籲三位參選人不能迴避產業轉型，並制定節能政策。

嘉義青年洪昇邦說，蔡政府原定二○二五年再生能源要達二成，但至今仍難突破一成大關，造成台灣脫煤減碳進度緩慢，也讓原本早該廢除的核電、煤電茍延殘喘。他說，賴清德、侯友宜對如何追上再生能源目標沒有明確交代，柯文哲提出二○三○年的四成再生能源，也沒說如何實踐。

中正大學公共事務研習社活動長林右崇呼籲，三黨的總統參選人都應通盤檢討工業環境，並提出更嚴格的環境白皮書。

2024選舉 2024總統選舉 再生能源 侯友宜 核電 柯文哲 賴清德 減碳 核廢料 非核家園

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