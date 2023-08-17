神秘音檔仿柯文哲批賴清德訪美 調查局立案擬祭1招釐清

有媒體收到神秘音檔，內容為民眾黨主席柯文哲批評副總統賴清德訪美，民眾黨發言人李頂立今天為此赴調查局台北市調處提出檢舉。調查局表示，接獲檢舉後將立案調查。

全案起於，部分媒體昨天收到一封郵件，內容是台灣民眾黨主席柯文哲在內部會議批評賴清德訪美，柯辦昨晚澄清聲音非柯文哲。柯文哲上午被媒體詢問錄音檔一事時表示，音檔偽造得太爛，世界上惡劣的事太多。

李頂立今天下午到法務部調查局台北市調查處提出檢舉，他在製作筆錄前接受媒體聯訪時表示，針對昨晚部分媒體收到的捏造音檔、信件正式提出檢舉，希望盡速釐清幕後是誰散布假消息，並製造不實錄音內容。

李頂立表示，有部分特定人士、側翼粉專將風向導為民眾黨疑似自導自演，或民眾黨主動提供不實資訊給友好媒體，均是不實指控；民眾黨不會預設立場影射特定黨派、立場的人士，呼籲相關人士不要造謠。

媒體詢問，是否提供事證給調查局釐清。李頂立則表示，已經與台北市調處聯繫，調查官希望民眾黨提供原始信件作為偵辦參考，為留給調查官獨立辦案空間，不能透露相關細節。據了解，調查局接獲檢舉後立案偵查，不排除進行柯文哲與錄音檔聲音的聲紋鑑定。