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被侯超車！柯文哲最新民調「淪老三」 黃暐瀚分析：716遊行是轉捩點

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（中）總統民調「變第三」，資深媒體人黃暐瀚分析，轉捩點就在716遊行。記者陳正興／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）總統民調「變第三」，資深媒體人黃暐瀚分析，轉捩點就在716遊行。記者陳正興／攝影

總統大選「三腳督」競爭激烈，根據美麗島電子報最新民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度有35.7％、國民黨參選人侯友宜則以21.9％超車民眾黨柯文哲的21.7％，老三換人當。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲變老三的轉捩點就在716遊行，並表示有三個關鍵的下跌時間點。

黃暐瀚16日在新聞節目《關鍵時刻》上提到，716凱道大遊行主打居住正義跟司法正義，照理來說要幫柯衝一波的，但後續太多複雜的議題，像是「仇女、館長、黃國昌，大家開地圖砲亂攻擊，結果柯文哲不但沒有上去，而且還掉了一波」。後來民調試圖回穩，還辦了演唱會，結果又跌3％，這是第二次民調下跌的時間點。

至於第三次下降，黃暐瀚指，是柯文哲聲稱絕對不當副手，民調就從25%一口氣掉到20%，事實證明有很多支持柯文哲的人，是期待郭柯能夠合作，但現在這一群人都已經走了。加上柯這段時間沒什麼加分的議題，所以侯友宜超車成功，如果趨勢繼續走的話，柯文哲將會非常危險。

黃暐瀚表示，侯這波超車值得注意的是，原本他的支持度是國民黨史上最低，僅66％，但現在一口氣來到74％。而在國民黨的支持者中，原本有13.6％人表示會投給柯，「如果侯友宜民調已經超過柯文哲，那這13.6％的國民黨支持者，會留著繼續支持柯文哲，還是跑回來，將是後續觀察的重點」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 賴清德

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