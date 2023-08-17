賴稱無台獨路徑 侯酸還有「台獨地圖、台獨GPS」

國民黨總統參選人侯友宜昨批民進黨參選人賴清德完全沒有改變，依然是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨ＧＰＳ導航。侯表示，賴清德已多次說過自己是務實的台獨工作者，也高喊台獨要正名制憲，都是在很多公共場合或立法院備詢說過的話，到了選舉要改口是欲蓋彌彰。

侯友宜在八二三砲戰紀念日將和鴻海創辦人郭台銘同時搶灘金門，外界評估二人最可能在太武山公墓獻花活動時同台，出現「侯郭同框」場景；侯友宜要發表「和平宣言」，定調二○二四大選是戰爭與和平的選擇。

侯友宜昨在市政會議後受訪表示，二○二四總統大選對台灣來說，非常非常關鍵，就是選擇和平或選擇戰爭，在這樣的「希望元年」底下，他能創造台海和平穩定，人民安居樂業，帶給人民希望。

侯友宜競選辦公室昨公布以「二○二四」作為競選標誌（logo），概念出發點是認為二○二四將成為關鍵一年，會決定國家命運，人民要選擇戰爭或和平，因此二○二四是台灣再出發的一年，也將是政黨輪替的一年，侯友宜會和大家一起守護中華民國，遠離戰爭，讓台海和平，安居樂業，讓台灣再出發。

有傳言指，侯辦執行長金溥聰定調要全面開戰郭台銘和民眾黨主席柯文哲。媒體問，金是否對國民黨主席朱立倫提出的在野大聯盟不滿？侯友宜表示，匿名放話的傳言不可信，選辦跟黨中央的合作密切，不要見縫插針。