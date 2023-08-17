聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴稱無台獨路徑 侯酸還有「台獨地圖、台獨GPS」

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀葉德正張睿廷劉宛琳／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜今在市政會議後受訪表示，賴清德是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨GPS導航，所以很清楚，他完全沒有改變。記者江婉儀／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今在市政會議後受訪表示，賴清德是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨GPS導航，所以很清楚，他完全沒有改變。記者江婉儀／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨批民進黨參選人賴清德完全沒有改變，依然是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨ＧＰＳ導航。侯表示，賴清德已多次說過自己是務實的台獨工作者，也高喊台獨要正名制憲，都是在很多公共場合或立法院備詢說過的話，到了選舉要改口是欲蓋彌彰。

侯友宜在八二三砲戰紀念日將和鴻海創辦人郭台銘同時搶灘金門，外界評估二人最可能在太武山公墓獻花活動時同台，出現「侯郭同框」場景；侯友宜要發表「和平宣言」，定調二○二四大選是戰爭與和平的選擇。

侯友宜昨在市政會議後受訪表示，二○二四總統大選對台灣來說，非常非常關鍵，就是選擇和平或選擇戰爭，在這樣的「希望元年」底下，他能創造台海和平穩定，人民安居樂業，帶給人民希望。

侯友宜競選辦公室昨公布以「二○二四」作為競選標誌（logo），概念出發點是認為二○二四將成為關鍵一年，會決定國家命運，人民要選擇戰爭或和平，因此二○二四是台灣再出發的一年，也將是政黨輪替的一年，侯友宜會和大家一起守護中華民國，遠離戰爭，讓台海和平，安居樂業，讓台灣再出發。

有傳言指，侯辦執行長金溥聰定調要全面開戰郭台銘和民眾黨主席柯文哲。媒體問，金是否對國民黨主席朱立倫提出的在野大聯盟不滿？侯友宜表示，匿名放話的傳言不可信，選辦跟黨中央的合作密切，不要見縫插針。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 台獨

延伸閱讀

改口支持侯友宜？潘一全否認 藍考紀會主委稱聽人轉述

最新民調／侯友宜追平柯文哲 總統大選支持度重返第二

相隔4天再南下高雄 侯友宜明晚掃市場、逛六合夜市衝人氣

綠批侯友宜城市外交成績墊底 新北嗆黨派之分破壞團結

相關新聞

參選與否？ 郭台銘：聽完人民心聲 會適時宣布

鴻海集團創辦人郭台銘昨桃園行程滿檔，走訪桃園三宮廟參拜，他傍晚到中壢慈惠堂參拜後表示，這八年來兩岸問題變嚴重，黨意也高於...

假冒柯文哲爆賴清德訪美內幕 陳智菡：帶風向混淆視聽

副總統賴清德正在出訪友邦巴拉圭，今晚部分媒體收到一封神秘電子郵件，以「柯P揭露賴副總統訪美內幕」為題，夾帶一段58秒錄音...

拿捏北京華府距離 賴侯柯必修

雖然北京將中華民國副總統賴清德過境美國事件喻為衝撞美中關係的灰犀牛，美中台當前依然保持克制低調，賴清德過境的國際聲量不如...

賴稱無台獨路徑 侯酸還有「台獨地圖、台獨GPS」

國民黨總統參選人侯友宜昨批民進黨參選人賴清德完全沒有改變，依然是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨...

綠轉攻柯文哲人設 民眾黨一招反擊救民調

民進黨猛打民眾黨總統參選人柯文哲，議題五花八門，從服貿、北流、厭女等包羅亂象，昨天立委吳思瑤抨「柯市府以文資之名，開象牙買賣後門」，民眾黨發言人楊寶楨無奈笑嘆：亂槍打鳥、「連象牙都來了」。

改口支持侯友宜？潘一全否認 藍考紀會主委稱聽人轉述

國民黨考紀會主委黃怡騰今天說，據了解，南投縣副議長潘一全事後曾表達，唯一支持國民黨總統參選人侯友宜；潘一全對此回應說，黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦