聽新聞
test
0:00 / 0:00

參選與否？ 郭台銘：聽完人民心聲 會適時宣布

聯合報／ 記者翁唯真鄭國樑陳雅玲蔡晉宇李定宇／連線報導
永齡基金會創辦人郭台銘（中）昨到中壢慈惠堂參拜並表示，會適時宣布他為什麼要出來替大家服務。記者翁唯真／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘（中）昨到中壢慈惠堂參拜並表示，會適時宣布他為什麼要出來替大家服務。記者翁唯真／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘昨桃園行程滿檔，走訪桃園三宮廟參拜，他傍晚到中壢慈惠堂參拜後表示，這八年來兩岸問題變嚴重，黨意也高於民意，他現在全台到偏鄉、都市，到每個地方聽二三○○萬人民心聲，聽完會適時宣布他為什麼要出來替大家服務，「我沒當選，說的都是空頭支票」，若當選，這些問題自然會解決，請大家相信他。

鏡週刊報導，郭台銘有意找高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬當副手；郭昨天中午到桃園護國宮參香受訪時回應，「很多新聞我自己都沒有聽過」。李佳芬受訪也說，從沒聽說過這件事，大家選舉前太無聊了，找個對象開開玩笑，「今天又不是愚人節」，這訊息只是純粹博君一笑。

郭台銘接著到桃園玉元宮口參香，下午轉往八德玉元宮祈福，傍晚到中壢慈惠堂，民眾熱情與他握手，並有民眾呼「郭台銘一定贏」，高喊要讓他票票入匭。

有民眾擔憂，若郭當選，面對對岸脅迫，在他的大陸資產及台灣人民之間，要如何抉擇？郭說，他一定毫不猶豫放棄這些資產，不過，若真的戰爭，工廠停工，牽一髮動全身，會是全世界要共同面對的問題，因此這次選舉相當重要。

國民黨副主席連勝文昨坦承，自己是藍營跟郭台銘溝通管道之一，不會放棄整合到最後一分一秒。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 國民黨

延伸閱讀

連勝文合體林金結 揭露與郭台銘之間的秘辛

禮讓蔡壁如？台中第一選區傳「藍白合」 郭台銘表態了

綠營議員友情站台 郭台銘桃園3大廟參香高喊「選人不選黨」

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

相關新聞

參選與否？ 郭台銘：聽完人民心聲 會適時宣布

鴻海集團創辦人郭台銘昨桃園行程滿檔，走訪桃園三宮廟參拜，他傍晚到中壢慈惠堂參拜後表示，這八年來兩岸問題變嚴重，黨意也高於...

假冒柯文哲爆賴清德訪美內幕 陳智菡：帶風向混淆視聽

副總統賴清德正在出訪友邦巴拉圭，今晚部分媒體收到一封神秘電子郵件，以「柯P揭露賴副總統訪美內幕」為題，夾帶一段58秒錄音...

拿捏北京華府距離 賴侯柯必修

雖然北京將中華民國副總統賴清德過境美國事件喻為衝撞美中關係的灰犀牛，美中台當前依然保持克制低調，賴清德過境的國際聲量不如...

賴稱無台獨路徑 侯酸還有「台獨地圖、台獨GPS」

國民黨總統參選人侯友宜昨批民進黨參選人賴清德完全沒有改變，依然是務實的台獨工作者，不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨...

改口支持侯友宜？潘一全否認 藍考紀會主委稱聽人轉述

國民黨考紀會主委黃怡騰今天說，據了解，南投縣副議長潘一全事後曾表達，唯一支持國民黨總統參選人侯友宜；潘一全對此回應說，黨...

賴清德遭指台獨借殼上市 民進黨：中華民國與台灣2詞具連通性

副總統賴清德接受專訪指出，台灣是主權獨立國家，憲法國名是中華民國，遭質疑是「台獨借殼上市」。民進黨今天回應說，中華民國、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦