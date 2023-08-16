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民進黨：柯文哲外交失言不斷 侯友宜外交成績掛蛋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，柯文哲外交失言不斷，侯友宜外交成績掛蛋。圖／民進黨提供
民進黨表示，柯文哲外交失言不斷，侯友宜外交成績掛蛋。圖／民進黨提供

民進黨今天舉行記者會，批評民眾黨總統參選人柯文哲外交失言不斷，國民黨總統參選人侯友宜則是零外交能力，對比民進黨總統參選人賴清德有相當差異。

民進黨台北市立委參選人謝佩芬表示，柯文哲至今的外交失言可說是罄竹難書，從政9年期間，包括2015年稱英國交通部次長克拉瑪致贈的懷錶是「破銅爛鐵」同年度還脫口說出「殖民越久越進步」的離譜話；2017年3月柯文哲又說「香港很無聊，就一個小島，有什麼好看的」；2019年2月表示，「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」。

謝佩芬指出，2020年11月在台北市議會答詢時稱當時美國總統川普是瘋狗；今年6月接受日媒專訪稱台灣漁民不會想要釣魚台，只想可以去那捕魚；隨後又在訪日期間將麻生太郎誤認為安倍派，凸顯柯文哲外交能力不足，且沒有外交團隊協助，這樣的外交能力令人搖頭。

至於侯友宜，民進黨發言人張志豪表示，侯友宜曾宣示要將新北市建設成一個國際化城市，但數字顯示侯友宜主政下的新北市國際交流成績持續墊底，尤其「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，是六都最低，市府面對議員質疑，還以「姐妹市加上友好城市數量」魚目混珠。此外，國民黨為了幫侯友宜的外交補學分，4月出訪新加坡，8月訪日，但侯友宜仍然沒有亮眼的外交表現。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 賴清德

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