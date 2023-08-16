親賴立委：期待外交表現突出的副手

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭過境美國紐約，日前與駐美代表蕭美琴前往大都會球場看球合照，引發二○二四總統選舉「賴蕭配」聯想。親賴立委郭國文昨表示，國人非常期待賴清德能有外交領域表現突出的副手。

不過，民進黨立委王定宇透露，蕭美琴希望能夠把心力放在為台灣拚外交的工作上面，對於擔任副總統是千百個都不願意說出口；賴蕭是否搭檔參選，要尊重賴清德及蕭美琴的意願。

郭國文表示，蕭美琴被認為是賴清德副手人選之一，關鍵在於蕭美琴除了有民選公職歷練，外交表現突出，尤其在近期國際勢的發展變化下，國人更期待有一位在外交領域能力優異的副手來搭配賴清德。

民進黨立委羅致政說，因為蕭美琴現在是駐美代表，同時協助賴清德的過境行程，而蕭美琴是民進黨及台灣非常優秀的人才，她與賴清德未來有何規畫，相信全民有很多的共同期待。

對於賴蕭合照中，賴清德穿著背號為一號的球衣、蕭美琴是十一號，外交部發言人劉永健表示，我方過去與大都會球隊共同舉辦活動，包括每年大都會台灣日，主辦單位為貴賓製作的球衣都是一號；賴清德的一號球衣，應是象徵賴以特使出訪拚外交，勇往直前的意思。

至於蕭美琴所穿，劉永健指出，是蕭兩年前受邀開球時所製作的球衣，當時會選十一號，是想表達一個人有兩隻腳，意指腳踏實地。