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親賴立委：期待外交表現突出的副手

聯合報／ 記者林縉明林銘翰陳熙文／台北報導
中華民國駐美代表蕭美琴在臉書上貼出與賴清德身穿球衣的背影合照。圖／取自蕭美琴臉書
中華民國駐美代表蕭美琴在臉書上貼出與賴清德身穿球衣的背影合照。圖／取自蕭美琴臉書

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭過境美國紐約，日前與駐美代表蕭美琴前往大都會球場看球合照，引發二○二四總統選舉「賴蕭配」聯想。親賴立委郭國文昨表示，國人非常期待賴清德能有外交領域表現突出的副手。

不過，民進黨立委王定宇透露，蕭美琴希望能夠把心力放在為台灣拚外交的工作上面，對於擔任副總統是千百個都不願意說出口；賴蕭是否搭檔參選，要尊重賴清德及蕭美琴的意願。

郭國文表示，蕭美琴被認為是賴清德副手人選之一，關鍵在於蕭美琴除了有民選公職歷練，外交表現突出，尤其在近期國際勢的發展變化下，國人更期待有一位在外交領域能力優異的副手來搭配賴清德。

民進黨立委羅致政說，因為蕭美琴現在是駐美代表，同時協助賴清德的過境行程，而蕭美琴是民進黨及台灣非常優秀的人才，她與賴清德未來有何規畫，相信全民有很多的共同期待。

對於賴蕭合照中，賴清德穿著背號為一號的球衣、蕭美琴是十一號，外交部發言人劉永健表示，我方過去與大都會球隊共同舉辦活動，包括每年大都會台灣日，主辦單位為貴賓製作的球衣都是一號；賴清德的一號球衣，應是象徵賴以特使出訪拚外交，勇往直前的意思。

至於蕭美琴所穿，劉永健指出，是蕭兩年前受邀開球時所製作的球衣，當時會選十一號，是想表達一個人有兩隻腳，意指腳踏實地。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 賴清德 民進黨 王定宇

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