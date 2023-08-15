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朱立倫喊話「大局為重」 郭台銘：為中華民國的大局

聯合報／ 記者林宛諭林敬家劉明岩／彰化報導
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天到彰化縣參加北斗鎮新任鎮長顏宏霖（右）就職典禮，並送給顏宏霖關公木雕表達祝賀。記者林宛諭／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天到彰化縣參加北斗鎮新任鎮長顏宏霖（右）就職典禮，並送給顏宏霖關公木雕表達祝賀。記者林宛諭／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨在彰化縣議長謝典林陪同下出席無黨籍北斗鎮新任鎮長顏宏霖就職典禮。日前才表示不支持郭台銘獨立參選總統的謝典林說，「連署一定會幫他（指郭）連署，連署等於支持。」

國民黨主席朱立倫昨天也在彰化走透透，他說，每一位熱愛中華民國的國民都要以中華民國為大局，如果因分裂讓民進黨躺著當選，那真是傷害中華民國，應放下小我，以大局為重。

顏宏霖在補選競選期間，謝典林曾陪同郭台銘為顏站台，郭昨贈顏一尊木雕關公。郭台銘致詞表示，送木雕關公代表「要忠於國家，而不是忠於政黨」。郭說，關公是武財神，希望讓大家能賺更多錢、鴻圖大展；他也意有所指，台灣與全世界的人民是需要能拚經濟的政治領袖。

媒體詢問，對於朱立倫「要以大局為重」的看法，郭台銘連二聲回覆說「為中華民國的大局」。對於是不是要在八月廿三日宣布參選總統，郭笑而不答。

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