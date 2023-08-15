侯友宜：希望大家做我的分身

國民黨總統參選人侯友宜昨天中午與卸任立委便當會，交流選戰意見，並聘請他們擔任特別顧問。侯友宜表示，雖然當前面對各種挑戰，但必須堅定信念與步伐，少說多做，用行動來展現團結，希望大家都能夠成為他的分身，大家一起拚，共同打贏選戰。

國民黨中央考核紀律委員會昨天發函苗栗縣前縣長徐耀昌及苗栗縣黨部，就徐耀昌十日參加鴻海創辦人郭台銘舉辦的「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，公開站台並發表「下架國民黨」等不當言論，函請當事人陳述意見，並請地方黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。

考紀會認為，國民黨全代會已於七月廿三日正式通過決議，提名新北市長侯友宜代表國民黨為總統候選人，全體黨員同志均有義務遵守全代會決議及黨章的要求，唯一支持侯友宜勝選；對於徐不妥言行，近日來已引起各地許多黨員同志的嚴重關切，考紀會亦認為有必要盡速查明，以明黨紀。

造勢晚會當天，徐耀昌站台舉這屆縣長選舉為例，脫稿喊出「下架民進黨、下架國民黨、支持郭台銘」，讓國民黨徹底反省。徐耀昌昨表示，他卸任縣長後，參加國民黨內立委初選，黨中央有誰關心？他是有感而發，各界看法也見仁見智，他尊重考紀會的決定。

至於國民黨新北市立委第十選區參選人林金結上次因「郭台銘扇子」事件引發關注，侯友宜昨天赴三峽主持長福橋開工典禮，林一路緊貼侯幫忙造勢。活動結束後，林金結陪著侯友宜離場，並全程悄悄話，記者上前詢問，林笑而不答。

南投縣副議長潘一全發文抨擊侯友宜拜的是「無情關公」，一定不會當選，如果侯友宜當選，他就一輩子吃素；國民黨團總召曾銘宗昨天受訪表示，現在吃素很流行，非常歡迎他吃素，「趕快吃素吧！」