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賴清德不願受堵訪？ 賴辦列行程反駁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對各界質疑副總統賴清德不願受訪，賴清德辦公室回應表示，相關說法並沒有事實根據。（Photo from 賴清德臉書）
針對各界質疑副總統賴清德不願受訪，賴清德辦公室回應表示，相關說法並沒有事實根據。（Photo from 賴清德臉書）

近日有報導與多位民代反應，民進黨總統參選人賴清德鮮少接受媒體提問，民眾黨立委陳琬惠指控，總統蔡英文曾創下連續745天未受訪的先例，如今賴清德也不接受訪問。相較之下，柯文哲、侯友宜等人都被媒體問好問滿。對此，賴辦發言人陳世凱否決說，6月12日、25日，還有7月9日、29日，賴清德都有受訪。

超過1個月未受訪

近日包括國民黨新北市議員葉元之、民眾黨立委陳琬惠等人近日都指控，賴清德副總統從6月25日，或是7月9日以後就沒有接受過媒體提問。

葉元之說，賴清德在臉書發表青年政策的宣傳影片，以記者會場地做為拍攝的背景，引起不少人憤怒，因為賴清德作為總統參選人，在6月25日後就沒有正式接受過記者提問，僅在7月29日隨口回答記者對於民進黨前客家事務部主任蔣絜安論文抄襲的問題，說民進黨對於學倫的高標準不會改變。

陳琬惠則說，賴清德在7月9日以後，已經超過一個月未接受媒體正式提問，僅有在7月29日隨口回應關於蔣絜安論文抄襲的問題，傲慢的程度簡直是不可思議！她強調，身為總統參選人，接受媒體提問與民意檢驗，是天經地義，如民眾黨主席柯文哲幾乎每次都讓媒體問好問滿。

學蔡總統神隱？

陳琬惠直言，過去，蔡英文總統曾經超過2年（745天）未接受媒體提問遭酸是「神隱少女」，結果賴清德竟然選擇跟蔡英文看齊，完全迴避監督。她質疑，賴清德還沒選上就如此，選上還得了？

這幾個月來，賴清德不再接受媒體堵訪；相較於國民黨總統候選人侯友宜、柯文哲如果當天有公開行程，至少會安排一場受訪行程，接受媒體各式各樣提問。賴清德除了近日接受鄭弘儀一次專訪外，其他行程都不受訪，這已經創下近年來，國內主要總統候選人在大選年期間拒絕日常行程堵訪的首例。

指控沒有依據

賴辦發言人陳世凱受訪時則回應說，賴清德近期在公開活動接受媒體採訪次數或停下腳步回應記者提問就有四次，包括6月12日台灣投資博覽會、6月25日新北市信賴台灣之友會、7月9日全國信賴台灣姊妹會、7月29日出席立委主辦的親子活動中，分別針對新北板橋幼兒園案及私校補貼政策等各項時事議題作出回應，並非如報導中所言。

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