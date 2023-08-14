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挪基金還債？ 柯文哲批綠假訊息
民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，許多民進黨台北市議員張冠李戴，說他為了還債挪用教育基金、捷運重置基金，這些都是假訊息，自己任內沒有挪用基金還債，「我認為再怎麼想贏，也不能違背事實，不能欺騙人民，甚至顛倒是非。」
柯文哲昨天在臉書發文表示，審計部報告指出，近年政府編列多項特別預算，都是舉債支應，導致債務不斷增加；根據財政部估計，截至今年年底，中央債務未償餘額，就會達到新台幣六兆六千多億元。
柯文哲說，當他點出這個事實，隨即遭民進黨反攻，稱柯為還債，挪用教育基金以及捷運重置基金，犧牲市民權益。他強調，自己沒有挪用基金還債，他任內從公務預算補到教育基金的金額，比前任市長多上百億元，用於教育相關的支出，多了將近四百億元，台北市審計處已經還給自己清白。
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