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挪基金還債？ 柯文哲批綠假訊息

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者林伯東／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，許多民進黨台北市議員張冠李戴，說他為了還債挪用教育基金、捷運重置基金，這些都是假訊息，自己任內沒有挪用基金還債，「我認為再怎麼想贏，也不能違背事實，不能欺騙人民，甚至顛倒是非。」

柯文哲昨天在臉書發文表示，審計部報告指出，近年政府編列多項特別預算，都是舉債支應，導致債務不斷增加；根據財政部估計，截至今年年底，中央債務未償餘額，就會達到新台幣六兆六千多億元。

柯文哲說，當他點出這個事實，隨即遭民進黨反攻，稱柯為還債，挪用教育基金以及捷運重置基金，犧牲市民權益。他強調，自己沒有挪用基金還債，他任內從公務預算補到教育基金的金額，比前任市長多上百億元，用於教育相關的支出，多了將近四百億元，台北市審計處已經還給自己清白。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 債務

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