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前幕僚爆 柯文哲4年前被郭台銘擺一道

聯合報／ 記者程遠述林縉明／台北報導
鴻海創辦人郭台銘（左二）、民眾黨主席柯文哲（右二）。 圖/聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘（左二）、民眾黨主席柯文哲（右二）。 圖/聯合報系資料照

總統大選，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨柯文哲的「關係」備受關注。郭台銘昨在北市「廟口開講」，郭問台下，「柯市長八年有沒有解決」、「柯市長不做我來做好不好？」柯文哲前天表態，會以民眾黨總統參選人身分參選到底，柯的前幕僚表示，柯曾說四年前被郭「擺了一道」，黨內認為，「四年後，還有人覺得柯文哲會再相信郭台銘一次嗎？」

郭台銘昨到北投福興宮參香，稱是進行第一站廟口開講，民眾向郭台銘反應北投發展問題時，郭台銘當場問台下，「柯市長八年有沒有解決」、「柯市長不做我來做好不好？」郭表示，他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標。

柯文哲前天表示，會以民眾黨總統參選人身分參選到底，黨內人士表示，柯的說法等同宣布沒有藍白合、郭柯配的可能性。

柯文哲前幕僚潘俊霖表示，二○二○年總統大選登記截止日，當時他跟柯在討論是否登記參選總統，柯文哲跟他說，郭在登記截止前突然不玩了，被擺了一道。

民眾黨人士直言，「四年後，還有人覺得柯文哲會再相信郭台銘一次嗎？」黨內人士說，五月郭、柯在金門散步時「山盟海誓」，隔天郭董卻說酒醒忘了，還被爆出要併購民眾黨、促成郭柯配，在這樣情況下，不要說跟郭合作，連跟郭走近一點都要擔心。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 藍白合

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