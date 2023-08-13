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侯友宜二訪台南 暗諷做人要有信用

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲李文德／台南報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。記者吳淑玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。記者吳淑玲／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨二度走訪台南，且火力全開，先批民進黨執政已天怒人怨，把兩岸關係搞到快戰爭、孩子要上戰場，又以陳進興挾持南非武官案為例，指當時他若沒信用帶著槍進去，「會不會被打死就不知道」，意有所指地說「做人要有信用、說話算話」。侯更說，這次總統選舉最重要是國家安全，他打死不退，「在關鍵時刻勇於承擔」。

侯友宜說，民進黨讓台灣不安全，「國家沒安全、什麼都不必講」，讓民進黨繼續執政，台灣將瀕臨險境，「我們的孩子每個都要上戰場」，我們應該讓孩子上職場而不是戰場，目前兩岸關係緊張，這幾年不對話、不交流，互相不信任，台灣最嚴重的問題是戰爭風險。

對於鴻海創辦人郭台銘近日頻頻造勢，侯友宜在台南廟口開講時，提及當年陳進興挾持南非武官時表示，他當時若沒有信用帶槍進官邸，「會不會被打死就不知道了」；這個例子就是要讓大家知道「做人要有信用，說話算話」。

國民黨台南市黨部昨替侯友宜辦募款餐會，黨主席朱立倫出席並陪侯大進場。朱說，去年國民黨在台南不被看好下，都還能選得這麼好，民進黨這次想在台南立委全當選，「已經沒這款代誌」。

侯友宜參拜台南祀典大天后宮後，民眾黨總統參選人柯文哲隨後也前往參拜，柯表示，這是今年第二次來參拜，祈求風調雨順、國泰民安，也盼望政黨和解、兩岸和平。

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