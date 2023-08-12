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黃偉哲虧「母雞太弱小雞跑光」 侯友宜今到台南反駁了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨總統參選人侯友宜上午到台南興濟宮廟口開講。記者吳淑玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜上午到台南興濟宮廟口開講。記者吳淑玲／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天到台南廟口開講受訪表示，對於柯文哲參選到底及民調第四等強調，他會站穩腳步，一步步向前走，打死不退，贏得最後勝選。

侯友宜今天由謝龍介及黨籍台南市立委參選人王家貞、姚正玉、陳以信等人陪同下，在台南市北區大觀音亭暨興濟宮接受媒體聯訪，表示自己是南部囝仔，擔任刑事時常到台南，對台南熟悉不陌生，他這次到台南就是要贏得信任，提出解決問題的方法，及讓台灣走一條和平安全的路。

對於台南市長黃偉哲日前透過臉書影片說「國民黨小雞快跑光了，侯友宜有點太弱了吧」；侯友宜笑著說「小雞都在這裡啊」，多名黨籍議員也同台表達全力支持侯友宜。

至於前台北市長柯文哲要以台灣民眾黨身分參選總統到底，侯友宜說，「柯文哲想什麼，我不知道，但我知道自己想什麼」，「只有腳步站穩，一步步向前走，勇往直前，打死不退，團結眾人，贏得最後勝選」。

侯友宜也提到昨晚和彰化縣長王惠美餐敘，他表示，王惠美王認真踏實，大家聊聊地方遇到的問題如何凝聚力量解決，攜手努力，當時氣氛融洽。但避談彰化縣謝典林和立委謝衣鳳沒有出席的話題。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 黃偉哲 謝龍介 王家貞 陳以信

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