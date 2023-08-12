柯文哲：代表民眾黨 參選總統到底

鴻海創辦人郭台銘尚未宣布參選，外界喊出「郭柯配」。民眾黨總統參選人柯文哲昨天明確表態，最近沒有跟郭台銘聯繫，民眾黨態度很清楚，既然已經走完總統提名程序，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人身分選到底。」

柯文哲說，政治有世俗一面，也有理想的一面，不能把政治當作完全的商業操作，「也許商業上併購是用錢解決問題，是很日常的事情，但政治上很難。」

柯文哲連續四天沒有公開行程，民進黨市議員王閔生諷刺，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神。柯文哲昨天出席「ＫＰ沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，被媒體問到此事時說，他前天去見慈濟證嚴上人，「難道慈濟大家長也算牛鬼蛇神嗎？」

民進黨總統參選人賴清德前天發表釋出挺青年系列短片，其中有片段是以民進黨記者室作為背景，由黨工充當記者提問「民進黨如何替年輕人減壓？」賴親自回答問題。柯文哲昨酸，「賴清德才好笑，用假記者問問題，至少我面對真的記者。」

針對仇女爭議，柯文哲說，仇女爭議是典型的一條龍政治攻擊，名嘴、網軍、側翼帶風向，讓他很頭痛，希望國民素質慢慢提高，讓這樣的政治攻擊比較沒效果，不然國家每天不做正事，整天只搞這些政治。