新聞眼／美不破格接待賴清德 陸先讓子彈飛

副總統賴清德過境美國備受關注，美國早早言明符合「一中政策」和台灣副總統過境先例辦理；從過境點的選擇到以僑宴為主的低調作風，在在顯示美方沒有破格接待，不給外界過度解讀空間，盡力避免區域局勢動盪。

賴清德此行將過境紐約和舊金山，相較蔡英文總統三月底過境美國時在兩個過境點都待上三天兩夜；賴清德這次東岸過境兩天一夜，西岸更是晚上到，凌晨就搭機返台。

紐約和舊金山都是過去副總統的過境點，早在一九九六年時任副總統連戰過境紐約；呂秀蓮二○○四年、二○○七年和賴清德二○二二年均曾短暫盤桓舊金山，更早的還有李登輝一九八五年結束訪問，過境舊金山搭機轉赴日本。

副總統過境美國的受關注程度比較沒這麼高，見諸媒體報章的篇幅相對有限，過境活動範圍多侷限在參與僑宴、參訪博物館或民間企業、會晤國會議員和學者，至多如呂秀蓮二○○四年過境期間，接受美國國會人權連線頒發的人權獎章，多數活動不開放媒體採訪，甚至被要求在美國境內不得與台灣媒體互動。

美國提供過境待遇常隨著美台關係良窳及區域局勢優劣調整，狀況好的時候，在美國在台協會（ＡＩＴ）主席全程陪同下，副總統可在美國境內會晤美方政要；美台利益不一致時，如二○○七年執政黨推動入聯公投，呂秀蓮被要求「單純過境」，在洛杉磯只停留四小時。

民進黨總統參選人賴清德在副總統賴清德的受限下，要競爭「面試」只能更低調，美方更無意把狀況複雜化，萬一被解讀成過境突破，都可能導致美中關係和區域局勢的惡化。

大陸解放軍宣布在賴清德過境當天於東海軍事演習，符合北京一貫操作，細究禁制區面積和演習地點之於台灣的距離，顯示這是在台灣國軍平常海空巡弋範圍之外的中小型軍事演習，大陸沒一下子把調子拉得太高，北京和華府都能讓子彈飛一會兒，聽其言觀其行，也是測試賴清德能否在美中台三邊局勢動盪時刻扮演穩定角色的機會。