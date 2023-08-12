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賴清德今出訪巴拉圭將過境美國 陸東海軍演

聯合報／ 記者丘采薇林縉明翁唯真陳宥菘／連線報導
副總統賴清德將過境美國，挺賴僑胞在華盛頓時報刊登全版廣告歡迎。記者張文馨／攝影
副總統賴清德將過境美國，挺賴僑胞在華盛頓時報刊登全版廣告歡迎。記者張文馨／攝影

副總統賴清德今天啟程出訪我國邦交國巴拉圭，參加巴拉圭新總統潘尼亞的就職典禮，去程將過境美國紐約，回程過境舊金山，總共七天六夜。由於賴清德這次身兼民進黨總統參選人身分，外界關注他過境美國期間的行程與活動。大陸海事局昨天上午發布公告指出，十二日起至十四日在東海海域進行軍事演習，禁止船隻駛入，而演習時期正好與賴清德出訪同一日。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，近年來台灣元首出訪，中共都有制式反應，例如，蔡英文總統今年三月出訪時，賴清德去年一月與十一月出訪，都有共機、共艦擾台。民進黨立委趙天麟表示，中共沿海軍演很多時候是例行性，刻意藉由賴清德出訪高調公布，過度反應很不必要。

國安人士表示，賴清德過境的一切安排，都是在台美雙方高度默契及緊密聯繫下進行，且中國大陸近期的高強度威脅引發美方警覺。我方也掌握情資，賴清德過境美國時，大陸將動員在地人士擾亂，也可能宣布在台海周邊「演習」。

對於陸方拉攏中南美媒體「挺中反賴」，行政院副院長鄭文燦表示，這是非常可恥的行為，目的是醜化台灣的邦交活動，同時對台灣進行認知作戰，「台灣有權利跟世界做朋友」。

路透十一日報導，曾聽取相關簡報、但鑑於事涉敏感而不具名的幾位官員指稱，大陸恐採取和共軍四月環台軍演的類似手法，以武力恫嚇台灣選民及區域內國家。

該報導也指出，三位美方消息人士說，拜登政府亟欲使賴清德這次過境美國時保持低調，以免在明年台灣總統大選前，升高台海緊張，並維持美國近來與大陸高官往來的動力和態勢，包括中共中央外事工作委員會辦公室主任兼大陸外長王毅可能訪美，替「拜習會」鋪路。

賴清德從二○二○年五月就任副總統後，今天是第三次出訪，根據規畫，賴清德出訪七天六夜中，僅有三個晚上在當地過夜，其他時間都夜宿機上。

今天下午，賴清德在桃園機場發表簡短談話後，就會與一般旅客一起搭乘華航直飛班機前往紐約，到達當地已是深夜，隔天中午舉行僑宴，晚上再搭乘包機前往巴拉圭待兩夜。回程時，賴清德將過境舊金山，但不過夜，只參加僑宴，隨即搭機返台，預計十八日凌晨抵達桃園機場。

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