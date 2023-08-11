邱顯智：前瞻預算沒管考、交通建設大落後

時代力量立法院黨團立委邱顯智，上午在黨團舉行「前瞻預算沒管考 交通建設大落後」記者會，指前瞻計畫交通項目執行成效不彰。在監察院審計報告更指出，中央政府補助地方政府辦理「提升道路品質、設定評分項目」等事項，無法有效達成降低民眾道路交通安全的成效。

邱顯智指，交通部除了「改善停車問題計畫」進度嚴重落後外，自 2017 年截至 2023 年 4 月底辦理的「提升道路品質建設」雖經費已達 274 億元，結果審計部指出審查標準應先有「各工程案件評估表之評估總分」再決定補助順序。但實際上公路總局竟先決定補助案件才給予評分，是否是先射箭再畫靶；讓人質疑交通部已核定 的638 項工程計畫，是透過什麼標準來審查。公路總局沒有落實補助執行要點中的管考規定。

邱顯智表示，前瞻計畫的執行目標必須誠實及務實，重新檢討交通安全特別預算效益低落的情形，儘快提出改善方案，以挽救台灣年死三千人的交通悲歌。