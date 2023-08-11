前瞻補助被質疑看顏色 陳建仁：讓資源少縣市得到協助
審計部公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，內容顯示各縣市獲得補助比例差距大，其中高雄市就獨拿將近4分之1，引發質疑「補助看顏色」。行政院長陳建仁今出席亞洲國際郵展受訪表示，政府在平衡城鄉很用心，完全沒有看顏色、分黨派，讓資源較少縣市得到多點協助，盡量減少城鄉差距。
陳建仁指出，政府為因應國內外產業發展的創新技術，使城鄉更均衡發展推動前瞻建設，從昨天公布報告可以看到，在城鄉建設經費分布中，讓資源較少縣市得到多點協助，盡量減少城鄉差距；也可從數據看到，政府在平衡城鄉很用心，完全沒有看顏色、分黨派，希望中央跟地方政府合作，讓所有建設能平衡城鄉差距。
陳建仁也說，從經費分配上大家都能看得到，前陣子有些在野黨委員在立法院反對前瞻，回到地方也是積極爭取預算，建設地方是大家要共同努力，希望不分顏色使台灣建設更好。
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