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前瞻補助分藍綠？鄭文燦：前瞻加公建預算藍綠、南北都均衡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
前瞻被批分藍綠，行政院副院長鄭文燦今回應，有些是共同性預算，而前瞻加公建計畫藍綠及南北是均衡的。記者翁唯真／攝影
前瞻被批分藍綠，行政院副院長鄭文燦今回應，有些是共同性預算，而前瞻加公建計畫藍綠及南北是均衡的。記者翁唯真／攝影

國發會主委龔明鑫指前瞻計畫沒有藍綠之分，補助人均獲配超過2萬元的9縣市中，有6個是國民黨執政，藍營和在野黨批評前3個縣市人口少，計算方式不公平。行政院副院長鄭文燦今回應，前瞻有些共同性預算，再加上6都為主的軌道建設、還有公建計畫，藍綠及南北都是均衡的。

鄭文燦今出席世界客家博覽會表示，前瞻計畫有些共同性的預算，像班班有冷氣、少子化等，都是各縣市都一樣；前瞻計畫的軌道建設是以6都為主，加上公建計畫，6都得到的大部分都在2000億到3000億左右。

鄭文燦說，有些預算是用在公建計畫，藍綠跟南北事實上是均衡的，如果大家仔細計算數字，就會發現前瞻加公建都得到一樣的支持，那雙北的捷運建設已經花了1兆2000億元，前瞻的軌道建設才5000億，我相信能夠讓雙北以外，其他的4都也有捷運，是非常重要的。

2024選舉 2024總統選舉 鄭文燦 前瞻基礎建設 龔明鑫

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