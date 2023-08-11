與賴拜同間關公廟 侯友宜今見顏清標

昨天是關公生日，國民黨總統參選人侯友宜到桃園大溪和台中大坑的關公廟參拜，並在台中走透透，今天要到大甲與鎮瀾宮董事長顏清標同框。侯友宜昨為台中人抱不平，指台中這幾年受到中央不公平待遇，前瞻人均預算只有高雄的四分之一，台中捷運藍一直拖，「很多補助中央做不到，就讓我來做，還給中彰投人公平」。

副總統賴清德前天深夜到桃園大溪普濟堂為關聖帝君鑾轎扶轎及參拜祝壽，強調台灣面對數位轉型及種種社會問題挑戰，希望大家支持民進黨提名的立委參選人，國會過半才能守護台灣。

昨清晨侯友宜也到普濟堂參拜，他強調，他從基層刑警出生入死，四十多年來就是憑藉關公的忠義精神，面對兩岸緊張，希望祈求台灣平安。

侯友宜昨在台中拜廟走基層，中午在競總執行長金溥聰陪同，與地方立委參選人「午餐會」。立委江啟臣建議，侯應該拜會藍營執政縣市的首長、議員爭取支持；年輕立委參選人說，希望中央侯友宜和縣市長、立委參選人合體，「雙母雞」團結拚選戰。

侯友宜也在台中舉行首場「廟口開講」，現場約二百位民眾情緒沸騰，「凍蒜」聲不斷；他說，這次是中華民國選擇和平與戰爭的關鍵時刻，再給民進黨做，一定兵凶戰危。

徐耀昌喊下架國民黨 考紀會要討論

鴻海創辦人郭台銘昨晚間在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，國民黨前縣長徐耀昌出任「阿銘之友會」會長，致詞時脫稿喊出「下架民進黨、下架國民黨」，支持郭台銘，讓國民黨徹底反省。不過徐隨後接受媒體訪問時，澄清下架國民黨是口誤。

對此，國民黨考紀會主委黃怡騰表示，黨中央都有關注相關言行，會由地方黨部進行程序，徐耀昌原本就有黨紀案在案，排定九月時舉行考紀委員會，徐身為公眾人物，包括其談話內容、談話動機、影響等，都會列入九月考紀案的討論項目；至於徐耀昌說是口誤，黨部也願聞其詳，屆時會通盤討論。