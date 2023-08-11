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在野攻前瞻 綠評估民調影響不大

聯合報／ 記者蔡晉宇
行政院昨舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫。記者屈彥辰／攝影
行政院昨舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫。記者屈彥辰／攝影

在野陣營連番瞄準前瞻基礎建設猛攻，逼得民進黨府院黨總動員展開說明，繼日前蔡英文總統親上火線講前瞻後，行政院昨天也加入政策辯護行列。黨政人士評估，前瞻基礎建設終究是政績性質，目前仍是執政黨得分大於失分，且該議題並未對大選得票結構有重大改變，尚在可控範圍，但對在野黨眼看短期不會停止這波攻勢，仍大意不得。

民進黨人士表示，綠營真正該擔心前瞻議題的地方在於，「當年十大建設花了多少錢，沒有人知道，但留下哪些著名建設，國人琅琅上口；如今前瞻計畫欠缺有記憶點的標誌性建設，在藍白宣傳下，似乎有意讓民眾只記得花了很多錢」。

該人士指出，這正是賴清德之所以下令黨公職要和民眾多說明的箇中道理，破解之道沒有捷徑，就是說明、說明、再說明。在野陣營欲冠上前瞻計畫「大錢坑」的汙名，執政黨就要加倍說明，讓民眾瞭解到日常生活周遭，哪些建設就是受益於前瞻基礎建設計畫。

綠營操盤人士分析，諸如前瞻、財政紀律等議題，民進黨內部並不認為在野黨會一直追打到年底，主因在於民眾感受度是有限的，從實際民調數據來看亦是如此，在野陣營支持度近來並無明顯起色。

該人士表示，八、九月是在野陣營的「整隊期」，如何整合出具有競爭力的總統大選組合才是當務之急，前瞻議題不過是在過渡階段討論的議題，以維繫住非綠聯盟對執政黨的共同不滿力量；若在野勢力整合有譜，相信屆時真正的「主菜」才會上桌，大選也將隨之白熱化。

2024選舉 2024總統選舉 前瞻基礎建設 民進黨 賴清德

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