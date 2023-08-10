2024選戰／郭台銘成侯友宜、柯文哲硬傷 賴清德這件事關注度最高

2024選戰誰出線？

2024總統大選至今仍維持三腳督，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及民進黨總統參選人賴清德，綜合各家民調目前賴清德穩居第一。另外根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，近一週來看柯文哲網路聲量穩居第一，侯友宜好感度則是拿到第一名。

侯賴柯三人自先後宣布參選以來話題不斷，在台版MeToo延燒時，民進黨首當其衝，國民黨及民眾黨也無法全身而退。三人更分別因為「黑金、黑道」、「失言」、「韓國瑜」等相關議題，不斷躍上媒體版面。

image source:FB/侯友宜、郭台銘、柯文哲





文化大學廣告系教授鈕則勳表示，就目前來說侯友宜民調沒有起色，是因為郭粉並沒有歸隊，侯陣營必須要想辦法跟鴻海創辦人郭台銘攤牌。鈕則勳說，郭台銘不斷想跟柯陣營示好，柯文哲對郭台銘的騷擾若是沒有透過比較強的論述，讓郭台銘死了這條心，恐怕在未來選戰中柯文哲和侯友宜都有可能被郭台銘鯨吞蠶食。鈕則勳也點名賴清德未選舉前「務實台獨」的底線就已經表明，雖事後數度澄清但想要擺脫也不太容易，選民擔心賴清德選上，將會使兩岸發生戰爭的可能性升溫。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年來（2023/01/01-2023/08/01）三位總統參選人在這場選戰中，討論度前三名的挑戰為何？

賴清德硬傷–性平爭議

一名民進黨前黨工指控遭合作導演「輝哥」性騷擾，向當時婦女發展部主任許嘉恬求助，卻被質疑發生當下「妳為什麼不跳車？」引爆台版Metoo事件。民進黨累積多起黨內性平事件，包括青年部前主任蔡沐霖涉及吃案、霸凌受害者，另一位青年部前主任吳濬彥在工讀生遭到性騷擾時未處理，以及組織部前副主任林男固騷擾其他黨工。

民進黨主席賴清德二度公開道歉，表示面對霸凌、性平事件，絕對不必要大局為重，並以「釐清真相、處置、制度性改革」3步驟拆彈，親率黨工職上性平教育課程，來化解選情衝擊，台灣民意基金會公布最新民調顯示，對民進黨主席處理性騷案的作為，34.5％滿意30.7%不滿意。

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賴清德硬傷–黑金、黑道

前民進黨中執委郭再欽涉及爐渣案、88槍擊案、台南市議會正副議長賄選案、光電弊案，堪稱台南黑金關鍵人物，國民黨立委參選人徐巧芯近期曝光，民進黨總統參選人賴清德與郭再欽同桌的照片，讓賴清德再捲黑金爭議。

另外im.B詐騙案受害超過5千人，吸金約25億，與多位民進黨政治人物合照，民進黨立委陳歐珀遭控與集團成員有掛勾，事後退出宜蘭縣立委選區。賴清德表示，「民進黨自我要求不會放鬆，最高標準回應社會期待」，最後黨內僅警告處分，賴清德遭諷玩假旳。另外民進黨長期以來的黑道入黨爭議，賴清德上任後修正內規，明定涉黑金槍毒者不能參選，進一步修訂《選罷法》要化解支持者疑慮。

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賴清德硬傷–務實台獨

民進黨總統參選人賴清德過去曾宣稱，「自己是務實的台獨工作者」，自接任民進黨主席後賴清德雖重申，務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，未來會站穩蔡英文總統提出的「四個堅持」兩岸路線，卻無法化解外界疑慮。英國《金融時報》曾撰文指有美方智庫學者認為，賴過去自稱務實的台獨工作者，可能讓華府因此對賴產生擔憂，也讓「疑賴論」發酵至今。

5月16日賴清德赴政大與學生座談，再被問到相關問題，賴清德重申，如果是宣布台灣獨立，會引起兩岸緊張，這個事情不會發生。就連事後釋出影片時快問快答環節中，賴清德表示，「想與習近平共進晚餐」，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，一個標榜自己「務實台獨工作者」的人說出這種話，不是很奇怪嗎？至於被封為「台獨金孫」賴清德也澄清，不接受這個標籤。

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柯文哲硬傷–失言爭議

民眾黨總統參選人柯文哲想在北流辦演唱會，台北市政府不同意，柯文哲指「通常這種事件，太監就解決掉」，「太監說」延燒引起不少人批評，事後柯文哲致歉「我會深刻檢討改進」，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/07～2023/07/13）柯文哲當週好感度跌到0.18，看的出此事影響不小。柯文哲遭外界點名失言不只一事。五月赴政大演講，柯文哲談論年輕人低薪時表示，低薪是教育出問題，因為教出來的學生「沒有那個價值」；六月柯文哲訪日，針對釣魚台主權，說出「漁民只是想要去捕魚，沒有在乎主權」；八月柯文哲上直播節目表示，「南部老百姓生活慘澹」、「自己不贏 台灣會完蛋」，次次發言雖帶來聲量卻也引發不少負面評價。

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柯文哲硬傷–親中疑慮

民眾黨總統參選人柯文哲的「國政白皮書」，內容涉及主張重啟服貿談判，進而燒出親中話題。柯文哲表示，從未公開提及重啟服貿，僅為內部討論，「我為什麼痛恨這個國家就是這樣，每天做假新聞抹黑、抹紅」。

柯文哲自在雙城論壇談及「兩岸一家親」後，不時遭泛綠陣營扣上紅帽子。此次服貿爭議，民進黨立委洪申翰點名柯重啟服貿是要爭取北京支持。柯文哲也批評，「民進黨只會放狗咬人，要狗主人出面回應」，爆衝言論讓話題連燒好幾天。另外柯文哲日前舉辦演唱會，遭民進黨北市議員林延鳳爆料，主辦單位業者與中國大陸來往密切。近期又被翻出，柯文哲2016年在台北市長任內接受訪問時，脫口說出「中國要我選總統」，一連串的親中疑慮，也讓團隊疲於解釋。

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柯文哲硬傷–郭台銘

2024總統大選三腳督民調，民眾黨總統參選人柯文哲暫居第二，對於鴻海創辦人郭台銘若參選，柯文哲8月2日直言，若郭台銘參選2024，賴清德百分之百會當選，「連選都不用選，賴清德可以開香檳了！」

柯郭兩人就屬5月31日同赴金門，白天共扶轎晚上比肩看海，郭台銘還喊出「我跟柯文哲海誓山盟」、「月亮代表我的心」，到了隔日郭台銘卻說忘記了。甚至傳出郭台銘有意併購民眾黨。爾後，柯文哲上廣播節目，對於先前傳出郭台銘有意「併購」民眾黨柯文哲表示，郭台銘近期還有打電話給他，但他一看是就怕到不敢接電話。至今柯團隊也重申，團結沒「郭柯配」選項，內參民調柯文哲上看三成。

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侯友宜硬傷–民調老三

國民黨主席朱立倫8月1日表示，最新內參民調，侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，而且與民進黨總統參選人賴清德的差距也非常小，是真有其事，還是給黨內信心，國民黨至今仍未公布內參民調結果。

侯友宜未宣布參選時，民調一度逼近四成，隨著國民黨確定徵召侯友宜後，6月7日《美麗島電子報》最新民調出爐，侯友宜支持度僅22.6％，輸給賴清德、柯文哲慘成「老三」，當日恰巧侯友宜與中常委便當會，「老三餐盒」也意外引起熱議。侯友宜自民調穩居老三後，黨內「換侯」聲不斷，隨著全代會確定徵召侯友宜代表國民黨參選總統後，卻又傳出9月侯友宜民調未起色有備案，雖朱立倫數度重申絕無可能，卻已傷了侯友宜氣勢。

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侯友宜硬傷–韓國瑜

國民黨總統參選人侯友宜及高雄市前市長韓國瑜7月23日合體。侯友宜站太陽下7分鐘等韓國瑜到來，到兩人擁抱多次皆被拿來做文章。這場世紀合體，韓國瑜表示，「希望在國民黨推出的總統候選人侯友宜的領導下，下架民進黨。」侯友宜受訪表示，對於4年前在選舉過程中，做得不夠，「對韓國瑜很拍謝」。

韓國瑜支持者眾，4年前韓國瑜選總統侯友宜缺席全代會掀起討論。侯友宜更被挖出2019年被問到以後會不會想選總統時，笑死人了，先好好做事回應，讓韓粉怒喊拒投。侯友宜多次公開向韓國瑜道歉，兩人於黃復興黨部六十七週年活動同框時，韓國瑜未鬆口「支持侯友宜」也引發不少話題。

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侯友宜硬傷–郭台銘

5月17日國民黨中常會宣布徵召新北市侯友宜角逐2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘同日在臉書發文，「願信守承諾、支持侯市長下架無能政府」事後卻神隱，郭台銘19日赴日散心，僅回答「是我對不起中華民國的國民、台灣的人民，我努力不夠。」進一步缺席侯友宜520造勢大會。

到了7月12日侯郭兩人台東同桌共餐，侯友宜自爆，「從5月17日以後的兩個月，用各種形式來約郭董事長，都不得其門而入」，兩人同場相敬如賓。至今黨內「挺郭派」的國民黨南投縣議長謝典林宣布退黨，前雲林縣長張榮味仍未與侯友宜合體，侯友宜表示，以「各種方式聯繫」力拚黨內能真團結。

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image source: 侯友宜競選辦公室提供

郭台銘下一步？

鴻海創辦人郭台銘二度挑戰國民黨黨內總統初選，這回敗給國民黨總統參選人侯友宜，雖國民黨宣布徵召侯友宜當日，郭台銘臉書發聲，「信守承諾！支持侯市長下架無能政府」，但郭台銘私下動作卻從未間斷，至今再傳出823郭將在金門宣布獨立參選。

郭台銘角近幾個月來，積極會見藍營地方人士、民代，日前更表達「壯志在我心」、「希望大家支持我改變台灣」等心聲，甚至一度有媒體人爆料郭台銘將在7月23日等「換不換侯」風波過後，即將宣布獨立參選，當時郭辦強調，近期與選舉相關說法云云，皆毫無根據。

台灣民意基金會曾在7月20日公布民調，約有41.5%支持郭出來選，不樂見的約有43.2%兩者差距不大，但若是四腳督的狀況下將會衝擊選情，也讓不少人不樂見郭台銘宣布獨立參選。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年08月04日，共0.8年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXX』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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