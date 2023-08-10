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郭台銘屏東造勢 綠「用最壞結果準備」

聯合報／ 記者劉星君張已亷劉宛琳蔡晉宇／連線報導
鴻海創辦人郭台銘（左）昨晚舉辦主流民意大聯盟從屏東出發說明會，國民黨籍議長周典論（右）操盤，周典論說，一起下架民進黨。記者劉學聖／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）昨晚舉辦主流民意大聯盟從屏東出發說明會，國民黨籍議長周典論（右）操盤，周典論說，一起下架民進黨。記者劉學聖／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚在屏東封街舉辦首場「主流民意大聯盟」活動，現場湧入近兩萬人次。郭在國民黨籍議長周典論等人陪同下，短短一百公尺走超過半小時才上台，他致詞表示，要為中華民國打造下個黃金卅年。

昨晚造勢活動由國民黨議員盧玟欣擔任主持人，國民黨議員曾義雄、王景山助講，另國民黨籍潮州鎮長周品全及多位無黨籍議員及鄉長也現身力挺，現場民眾手拿小國旗，高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」、「為台為民郭台銘」、「郭台銘選總統」。

郭台銘昨晚仍未鬆口選總統，致詞時表示，他心中只有一個願望，希望台灣明天會更好，中華民國未來更好；民進黨執政八年，經濟衰退，年輕人要去戰爭，百姓賺不到錢，農產品產銷失靈，外銷金額衰退，老百姓苦不堪言，民調顯示接近六成五的人民希望下架民進黨，組成「主流民意大聯盟」是呼應人民期待，推出最好的人選，總統立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。

郭台銘也拋出體育政見，主張三到八歲兒童發放體育運動禮金，九歲到十八歲學生發放體育賽事禮金。

郭台銘昨午在屏東市玉皇宮參拜時，玉皇宮主委陳懿惠贈送「金龜玉兔」公仔，郭打開後表示「我就是這隻烏龜，比較慢，會贏的，太有意義了」。

議長周典論為郭台銘主辦活動，媒體詢問是否退出國民黨？周激動表示，他是依循黨主席朱立倫指示集結非綠聯盟，要下架民進黨，「我為何退出國民黨？」昨晚致詞更直言，他沒有拿過郭台銘任何一毛錢，他是為台灣，大家共同站一起下架民進黨。

對於同台行為是否違紀，國民黨考紀會主委黃怡騰昨受訪表示，郭還沒宣布，他怎麼可以替郭決定是不是參選人呢？黨紀是非到最後不會用的手段。

據轉述，民進黨昨天中常會黨務報告階段也提及郭台銘是否參選總統的議題，黨秘書長許立明表示，郭台銘參選總統的發展不容樂觀，民進黨要用最壞的結果來看待、準備。

郭台銘昨也與日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎會面，當面向麻生介紹他的和平宣言；對於和平宣言的進一步倡議，郭說八二三會在金門說明。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 周典論 屏東

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