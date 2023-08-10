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觀察站／非綠一盤散沙 綠營假緊張？

聯合報／ 記者蔡晉宇林河名
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)

總統大選選戰開打至今，尚未出現真正白熱化的激烈交鋒。會有如此情況，主要是非綠陣營仍一盤散沙未整合，威脅不到居於領先的賴清德。郭台銘是否投入參選，正是影響非綠整合的巨大變數。

民進黨原先的理想盤算是，郭台銘若宣布參選總統，而非綠陣營又無法完成整合，屆時將形成柯文哲、侯友宜、郭台銘三組人馬，分食非綠大餅，票源嚴重不集中，等同保送賴清德；民進黨自然樂見此情況發生。

但政治變化相當快速，近日「郭柯能不能合」已成政壇熱議題之一，讓非綠整合出現可能性；而且，就算「郭柯不合」，只要在野陣營能完成整合，對民進黨都會是當頭棒喝，不可以等閒視之。

民進黨最直接的兩難是，原本已在盤算如何暗助郭台銘衝連署份數計畫，隨著郭可能和其他人選結盟機會上升，出現尷尬情況，因為，就怕綠營暗助的連署份數，都將變成非綠結盟的底氣。

非綠要不要整合、怎麼整合，民進黨畢竟不是當事人。民進黨操之在己的，應當是思索如何突破賴清德支持度卡在百分之卅五「天花板」，只要差距拉開就能老神在在。

至於非綠陣營，大家都知道民調顯示有六成人民希望「下架民進黨」，卻還兵分三路，分散實力。郭台銘參選態度曖昧，不但沒有把非綠支持度的餅做大，反而挫低侯柯的氣勢，而國民黨對於郭的「類參選」仍抱持鴕鳥心態，變相形成「非綠不緊張，綠營假緊張」的詭異氛圍。

2024選舉 2024總統選舉

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